Šesti dan potrage za djevojkom koja je upala u Sanu

Maloljetna djevojka, koja je prije šest dana upala u rijeku Sanu sa splava nedaleko od gradskog mosta u Prijedoru, još nije pronađena, a, ukoliko ne bude rezultata, potraga će od ponedjeljka, 13. marta, biti proširena na šire područje toka Sane i dalje Une, rečeno je iz prijedorske Teritorijalne vatrogasne jedinice.

Komandir te jedinice Nebojša Miljuš rekao je Srni da su pripadnici specijalizovane jedinice za spasavanje na vodi i pod vodom i Centra javne bezbjednosti Prijedor danas ponovo detaljno pretražili tok Sane sve do Novog Grada i priobalno područje.

“Teren je istom rutom pretraživan i danas, i to od mosta, pa nizvodno sve do Svodne i dalje Blagaja, do Novog Grada i onda nazad drugom obalom”, naveo je Miljuš, napominjući da su uslovi bili veoma loši jer je vodostaj Sane, iako u opadanju, i dalje veoma visok.

Potraga traje sa prekidima od 5. marta, oko 2.10 časova, kada je prijavljeno da je maloljetno lice sa splava u Prijedoru upalo u rijeku Sanu i nije izronilo.

(Srna)