Šešić protiv Radojičića zbog večere u Centru “Zaštiti me”

Gradonačelnik Igor Radojičić ne preza ni od organizacije slavlja za stranačke aktiviste u Centru za djecu sa poteškoćama u razvoju, tvrdi Davor Šešić, SDS-ov poslanik u parlamentu Srpske.



Gradonačelnik je prije dvije večeri organizovao druženje za SNSD-ove aktiviste iz banjalučkih naselja Česma, Ada, Vrbanja i Debeljaci, u prostorijama Centra “Zaštiti me”. To je obrazovna, socijalna i zdravstvena ustanova, kaže Šešić i stranačkim skupovima tu nije mjesto.

“Treba znati da su djeca ranije otišla na večeru, vrijeme za večeru im je pomjereno i da je poslije toga bila muzika, da je bilo puno automobila i da je sve to stvaralo buku i remetilo neke redovne aktivnosti djece. Radi se o djece sa poteškoćama u razvoju. Ovo pokazuje da je sve u službi SNSD-a, da oni nemaju pardona ni prema kome, pa ni najosjetljivijim kategorijama društva kao što su ova djeca”, rekao je poslanik SDS-a u NSRS Davor Šešić.

Na prozivke iz SDS-a gradonačelnik Radojičić nije našao vremena da odgovori. Iz Gradske uprave smo dobili poruku da je zauzet sastancima. Šešić je za organizaciju skupa prozvao i direktora centra Zoricu Kuzmanović- Vasilić, koja je i poslanik SNSD u Narodnoj skupštini. Direktorka odgovara da je večera organizovana po slovu zakona, jer je školski odbor donio odluku o iznajmljivanju prostorija centra kako bi se povećali prihodi.

“Napravljen je ugovor o zakupu. To se obavezno radi i taj ugovor o zakupu jeste o korišćenju prostora kuhinje i usluge. To iznosi naknada od 300 maraka u periodu od 20 časova do 23 časa, u prostorijama restorana škole i to poslije nastave i večere dječije”, rekla je direktor Centra “Zaštiti me” Zorica Kuzmanović Vasilić.

Vaslić poziva sve zainteresovane građane pa i Šešića, da on ili njegova stranka organizuju slavlje u prostorijama centra. Tako će, kaže, pomoći njihov rad.