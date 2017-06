Šešeljev adut za Beograd poznat po riječima: “Ideš pod mač, bato!” VIDEO

Da li će doći do preokreta pa će Vojislav Šešelj i Srpska radikalna stranka umjesto, kako se do sada šuškalo, Aleksandra Šešelja, za gradonačelnika Beograda kandidovati Miroljuba Petrovića – čuvenog po svojim javnim nastupima u kojima četo koristi rečenicu: “Sve bi ja to pod mač, bato” -odlučiće centrala radikala, nakon dobijenih rezultata istraživanja javnog mnjenja.

Srpska radikalna stranka tražila je da se u istraživanjima javnog mnjenja za Beograd izmjeri popularnost Miroljuba Petrovića, “naučnika” koji je pravi hit na društvenim mrežama i uživa veliku popularnost među mlađim ljudima. To je svojevrsni odgovor radikala na fenomen Beli, a odranije je poznata bliskost Šešelja i Petrovića.

Na ove navode i pitanje da li je sve to tačno, lider radikla Vojislav Šešelj odgovorio je u svom prepoznatljivom stilu:

“A ja sam čuo da će Petrović biti Vučićev kandidat za Beograd”, bilo je sve što je rekao šef radikala.

S druge strane, najveće iznenađenje predsedničkih izbora u Srbiji Luka Maksimović, poznatiji kao Beli Preletačević, kaže da ga uopšte ne bi iznenadilo da Šešelj odluči da upravo Petrović bude kandidat SRS za prvog čovjeka prestonice.

“S obzirom šta se sve događa i kakva nam je situacija u zemlji, ne bi me čudilo da Miroljub bude kandidat. Šešelj je izvukao pouku iz prethodnih izbora, vidio je da nema nikakve šanse, da je istorija, da mora da nađe nekog novog. A za to mu je Miroljub idealan, zato što je jako medijski propraćen i poznat. I nije mu to loša fora, stvarno”, kaže Maksimović.

Miroljub Petrović nije odgovarao na pozive.

(Nedeljnik, Alo)