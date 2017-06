Šešelj piše knjigu u kojoj dokazuje da nije bilo genocida u Srebrenici

Lider Srpske radikalne stranke /SRS/ Vojislav Šešelj izjavio je Srni da piše knjigu o Srebrenici, u kojoj će na više od hiljadu stranica dokazati da se tamo nije dogodio genocid.

“Ja kažem da ono što se dogodilo u Srebrenici nikako ne može biti genocid iz više razloga. Skupio sam ogromnu literaturu, imam ogromne izvore, a biće tu i mnogo citata. To će biti jedna studija na više od hiljadu strana”, istakao je Šešelj.

On je dodao da je bio planirao da tu knjigu završi do septembra prošle godine, ali da zbog političkih obaveza nije stigao, tako da se nada da će je završiti do septembra ove godine.

Na pitanje da li očekuje napade, s obzirom da će tvrditi da se “genocid” u Srebrenici nije dogodio, Šešelj je rekao da ga nije briga za napade.

On je rekao da su ludosti izmjene Krivičnog zakona, koje će značiti kažnjavanje svakog ko negira navodni genocid u Srebrenici, i da svakog Srbina koji glasa za takav zakon “treba strijeljati”.

“Krivično djelo streljanja ratnih zarobljenika u Srebrenici je bilo. Streljano je oko hiljadu zarobljenika, ja ne znam tačan broj. Streljani su samo vojno sposobni muškarci. Nije streljana nijedna žena, dijete, bolesnik ili ranjenik. Dogodio se ratni zločin. Ratni zločin je težak zločin i mora za njega da se odgovara, ali genocida nije bilo”, istakao je Šešelj.

Da je bio genocid, dodao je on, onda bi bili ubijeni i žene i djeca, ubijalo bi se sve redom, jer genocid je potpuno materijalno uništenje jedne etničke, nacionalne ili vjerske grupe, ali u Srebrenici niko nije imao namjeru da uništi grupu kao takvu.

On je napomenuo da piše cijeli ciklus knjiga o presudama Haškog tribunala pod naslovom “Srpski narod i novi svjetski poredak”, te da je već sedam knjiga objavio na tu temu, među kojima je prva bila “Kršenje procesnog prava Slobodana Miloševića u haškom suđenju”.

Šešelj je rekao da je u knjizi o Srebrenici prvo obradio ključne presude koje se tiču Srebrenice, kao što su presuda grupi oficira na čelu sa bivšim generalom Vojske Republike Srpske /VRS/ Zdravkom Tolimirom i bivšim načelnik bezbjednosti Drinskog korpusa VRS Vujadinom Popovićem.

“Obradio sam i presudu Međunarodnog suda pravde, pokazao da je ona nelegalna, da je protivpravna, da je zasnovana na protivpravnim presudama Haškog tribunala”, rekao je Šešelj.

On je napomenuo da su /bivši komandat Bratunačke brigade VRS/ Vidoje Blagojević i prije njega general VRS Radoslav Krstić osuđeni za pomaganje genocida, a to krivično djelo uopšte nije predviđeno Konvencijom o genocidu.

U okviru genocida, kaže Šešelj, može se goniti samo za ono što je tačno propisala Konvencija o genocidu iz 1948. godine, a tu nije navedeno pomaganje, nego saučesništvo u genocidu.

Pojašnjavajući razliku, Šešelj je napomenuo da se kod svih krivičnih djela genocida traži “dolus specialis”, odnosno “specijalna namjera” da se baš izvrši genocid, a oni priznaju u presudi da ni Krstić, ni Blagojević nisu imali tu genocidnu namjeru.

“Ako nisu imali genocidnu nameru, onda ne mogu ni pomagati u genocidu. To se desilo i sa grupom oficira u kojoj je Drago Nikolić, koji je osuđen za pomaganje”, istakao je Šešelj.

Šešelj je rekao da uloga stranog zapadnog faktora u događajima u Srebrenici nije dovoljno istražena.

“Nažalost, ja nemam mogućnosti da je dovoljno istražim. Ali citiram nekoliko značajnih autora, stranaca, koji su pisali o tome, i koji su, takođe, rekli da tamo nije bilo genocida”, istakao je Šešelj za Srnu.

On je dodao da u knjizi o Srebrenici pominje i to što je bivši američki predsjednik Bil Klinton organizovao sa Alijom Izetbegovićem da se izazove smrt hiljada muslimana kako bi to bio povod za NATO bombardovanje, kao i da je temeljno obradio knjigu Ibrana Mustafića o Srebrenici.

