Šešelj: Mladićeva odbrana ne treba da odustane od dobro potkovane žalbe

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da odbrana generala Ratka Mladića ne treba odustajati od dobro potkovane žalbe jer presuda Mladiću nije zasnovana na pravnim načelima, a i uvijek može da se nađe neki častan sudija kao što je Žan-Klod Antoneti.

Šešelj je naglasio da nije nemoguće da sudija Antoneti bude glavni sudija u žalbenom postupku Ratka Mladića.

“Antoneti je dar-mar napravio u postupku protiv Milana Lukića, provalio i dokazao sudske nameštaljke i protivpravne postupke”, rekao je Šešelj za beogradsku “Politiku”.

Šešelj je istakao da su Mladića osudili za sva krivična djela na osnovu navodnog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, a taj “udruženi zločinački poduhvat” ne postoji ni u statutu Tribunala, a ni u njegovom Pravilniku o postupku i dokazima”.

“Jasno je da su smislili to da bi izbegli dokazivanje njegove veze sa bilo kojim konkretnim zločinom. NJemu nije dokazano učešće ni u jednom zločinu niti da je imao bilo kakvu vezu sa njim, da je naređivao, da je podsticao, da je izvršio, pomagao, podržavao… Nije mu utvrđivana ni komandna odgovornost. Rekli su `on je pripadnik udruženog zločinačkog poduhvata, posledica tog poduhvata je to i to, on je to svesno želeo…”, naveo je Šešelj.

On pretpostavlja da će žalba na presudu Radovanu Karadžiću biti razmatrana tek naredne, a možda i 2019. godine, a to, kako je rekao, znači da će tako nešto biti i sa Mladićem.

Šešelj je rekao da sumnja da će Mladić biti pušten na liječenje. “Oni bi najviše voleli da on umre dok čeka razmatranje žalbe. Onda tako ova prvostepena presuda postaje pravosnažna”, rekao je on.

Prema riječima Šešelja, istorija će kad-tad morati da obradi ulogu Haškog tribunala.

“Od nas samih zavisi koliko će njihov celokupan rad biti podvrgnut kritici. Dosadašnji režimi u Srbiji nisu ništa radili i uradili na tome”, rekao je lider radikala.

On je dodao da će do kraja života obraditi sve haške procese i presude pojedinačno. “Već sam objavio sedam knjiga i ne prekidam rad. Sada upravo završavam knjigu `U Srebrenici nije bilo genocida` sa obiljem dokumenata i dokaza”, rekao je on.

Šešelj je dodao da vjeruje da će njegova knjiga uzdrmati javnost i to svjetsku.

“Došao sam do frapantnih podataka koji razotkrivaju mnoge ujdurme i smišljenu i godinama vođenu prljavu propagandu”, rekao je Šešelj, koji je kao haški optuženik imao priliku da iznutra proučava rad Haškog suda.

(Srna)