Šešelj: Kupio sam kuću u Hrtkovcima, idem tamo gdje me vole

Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas da je u Hrtkovcima kupio kuću “za odmor, rad i pisanje”, dodajući da će u njoj biti smještene prostorije Mjesnog odbora SRS, kao i glavna kancelarija komiteta za njegovu odbranu pred Haškim tribunalom.

“Idem tamo gde me ljudi vole, gdje me svako zna. Narod me je u Hrtkovcima sa oduševljenjem dočekao, a televizije koje su tamo slale ekipe da snime neku negativnu reakciju imale su tešku muku da to i urade”, kazao je lider radikala.

Šešelj je novinarima u Skupštini Srbije rekao da će “bukvalno iz svake kuće” u Hrtkovcima izvesti po jednog svjedoka u postupku koji će pokrenuti pred žalbenim vijećem Mehanizma za međunarodne krivične sudove u Hagu.

On je dodao da u narednih četiri-pet godina sprema “definitivni obračun” sa Haškim tribunalom, i da će tražiti da mu se omogući žalbu na drugostepenu presudu kojom je osuđen na 10 godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno raseljavanje Hrvata iz Hrtkovaca.

“Prvostepeno sam oslobođen svih optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a po anglosaksonskom pravu, nemoguće je onome ko je oslobođen u prvom stepenu preinačiti presudu tako da bude osuđen, već se može ići samo na obnovu postupka. To je moguće po kontinentalnom pravu u nekim zemljama, poput Srbije, ali sud tada mora utvrditi da se optuženom omogući žalba u trećem stepenu, što ću i tražiti od Tribunala”, rekao je Šešelj.

Prema njegovim ijrečima, sud mora da primjeni ili anglosaksonsko, ili kontinentalno pravo, a onda mu mora omogućiti treći stepen, kao redovan pravni lijek.

Šešelj je najavio da će u tom postupku izvesti po jednog svjedoka “bukvalno iz svake kuće” u Hrtkovcima, kako Srbe, koji su se tu doselili iz Hrvatske, tako i Hrvate koji i sad tamo žive.

“Srbi će mi dati fotokopije o zameni imovine, kao i izjave pod kojim su uslovima pobjegli iz Hrvatske. Pozvaću i sve Hrvate u Hrtkovcima da kažu da li su imali neprijatnosti 1990-ih godina i da li se one mogu vezivati za moj govor 1992. godine u tom selu”, rekao je lider radikala.

U slučaju da neko odbije da da iskaz, on je najavio da će podnjeti zahtjev Hagu da izda subpenu, obavezujući sudski nalog za svjedočenje.

“Niko mi neće izbeći svedočenje, ja samo tražim da govore istinu. Nijedan lažni svjedok tamo nije ostao neraščupan, nijedan falsifikovani dokument nije prošao, a da nisam dokazao da je falsifikat”, istakao je Šešelj.

