Šešelj kupio kuću u Hrtkovcima: Lider SRS tvrdi da su komšije presrećne

Vojislav Šešelj, lider SRS-a je za “Alo!“ otkrio da je prije nekoliko dana pazario veliku kuću u centru Hrtkovaca, mjestu gdje je, prema presudi Haškog tribunala, počinio zločine protiv čovječnosti, kao i da planira da na toj adresi bude prijavljen!

Kuću, koja se nalazi na oko 300 metara od katoličke Crkve Svetog Klimenta, kako kaže, platio je 40.000 evra, a navodi da su Hrtkovčani oduševljeni što im je baš on došao u komšiluk.

“Prijaviću se na toj adresi, a ta kuća mi je trebala iz više razloga. Prvo, nikad u životu nisam bio vlasnik nikakve nekretnine i mislim da je vreme da nešto steknem, drugo, Hrtkovci mi se sviđaju i tamo imam posla. Komšije su vrlo lijepo reagovale kad su me vidjele da sam gledao kuću i, iskreno, u Hrtkovcima vlada potpuno oduševljenje zbog mog dolaska. Zbog nekih problema koje sam imao sa bankom odlučio sam da je kupi moj sin Mihajlo. Kuću smo platili 40.000 evra”, rekao je Šešelj.

On navodi da je novac za kupovinu kuće pozajmio od prijatelja.

“Pare sam pozajmio od nekolicine ljudi, ukupno ih je pet, oni ne žele da im se imena pojavljuju u javnosti, a rekli su mi: “Vratićeš kad budeš mogao.“ Oni su divni ljudi, a i računaju da ja imam 70.000 dolara blokirano u Njujorku i 117.000 dolara u Sidneju, pa da to mora biti deblokirano i da ću moći da im vratim”, kaže šef SRS-a.

Kako navodi, u toj kući planira da otvori i glavnu kancelariju komiteta za njegovu odbranu.

“Pa ću tamo mnogo radnih dana da provodim. Naravno, otići ću i sada da se odmaram, tamo je lijepo, mir je i tišina. Moja je namjera da odatle dalje ganjam Haški tribunal. Čim mi stigne presuda, podneću zahtjev da mi se omogući redovan pravni lijek u trećem stepenu. Ja ću tamo skupljati izjave ljudi, dokaze, ugovore o zamjeni nekretnina, da bih pokazao da nikome u Hrtkovcima nije oteta imovina, da niko nije protjeran”, kaže on.

Komentarišući spekulacije da je u posljednje vreme kupio čak nekoliko nekretnina i izgradio otvoreni bazen na placu njegove majke, on kaže da to nije potpuno tačno i da je sve pošteno stekao.

“Kupljen je stan za unuke od novca koji sam zaradio ulazeći u „Zadrugu“ i započeli smo jedan objekat u dvorištu moje majke, ali to nije dovršeno, moja je namjera da to bude bazen, zaista, jer meni ljekari preporučuju što češće plivanje. Nikakvim kriminalom se nisam bavio i nemam načina da dođem tako do nekih velikih para”, završio je Šešelj.

Žigmanov: Doneće nespokoj

Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, komentarisao je Šešeljev postupak navodeći da to unosi nespokoj među preostale Hrvate u tom selu i u Sremu.

“Dok se Republika Srbija jasno i nedvosmisleno ne odredi spram presude suda u Hagu o zločinima nad Hrvatima u Vojvodini i ne preduzme adekvatne mjere, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj činiće i nadalje ono što mu se prohtije – naveo je Žigmanov u izjavi za hrvatske medije u Vojvodini.

Meštani zbunjeni

Meštani Hrtkovca sa kojima su juče razgovarali reporteri “Alo” različito gledaju na dolazak novog komšije.

Dok je nekima „sasvim svejedno da li im dolazi Šešelj ili bilo ko drugi“, ima i onih koji će se, kako kažu, „truditi da ga ne sretnu negdje na ulici“ i koji će ga „zaobilaziti u širokom luku jer je on asocijacija na ružnu prošlost“.

(Alo)