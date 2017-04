Šešelj: Karleušin dečko je ubio Ćuruviju!

Lider SRS Vojislav Šešelj ponovo je šokirao javnost tvrdnjama da su novinara Slavka Ćuruviju na današnji dan prije 18 godina ubili Zoran Davidović Ćanda, ubijeni dečko pjevačice Jelene Karleuše i Branko Jeftović Jorga.



Šešelj tvrdi da je ta saznanja imao još 2001. godine i da je tada podnio i prijavu. S obzirom na to da slučaj ubistva Ćuruvije još nije riješen, Tužilaštvo bi trebalo da ispita Šešelja u vezi sa ovim šokantnim tvrdnjama.

Radikal u razgovoru za Kurir nije negirao navode Dušana Mihajlovića da je 2001. tražio isplatu nagrade za otkrivanje ubica Ćuruvije, ali tvrdi da je bivši ministar policije lažno svJedočio pred Specijalnim sudom.

Mihajlović je pred sudom izjavio da je “Šešelj tražio da mu se isplati nagrada i da je tvrdio da je ubica Miroslav Kurak, ali da se to nije uklapalo u rezultate policijske istrage”.

“Mihajlović laže. Prvo, nisam ga zvao telefonom i ukazao na Kuraka, jer tada nisam ni znao ko je on. Mihajlović nije rekao da je dobio obavještenja koja sam poslao na osnovu podataka koje sam dobio dok sam bio potpredsjednik Vlade Srbije. Tada sam došao do podataka da su Ćuruviju ubili kriminalci s nadimcima Ćanda i Jorga. Riječ je Zoranu Davidoviću i Branku Jeftoviću, a prvi je, kao što je poznao, tada bio dječko pjevačice Jelene Karleuše – iznosi šokantne tvrdnje Šešelj i dodaje:

– Ćanda je svome tastu, visokom policijskom generalu Draganu Karleuši rekao da je ubio Ćuruviju i da ćuti i da nikome ne govori ništa. I to nije informacija od juče, tvrdio sam to i 29. avgusta 2001. On je još bio živ kad sam ja podneo tu prijavu. Ne isključujem mogućnost da je Ćanda i ubijen zbog Ćuruvije – tvrdi Šešelj.

Podsetimo, nekadašnji ministar policije Dušan Mihajlović je 24. avgusta 2001. ponudio nagradu od 300.000 tadašnjih nemačkih maraka, svakom ko pruži dokaze o počiniocima ili naručiocima 22 nerešena ubistva, među kojima su bile i likvidacije Slavka Ćuruvije, Radovana Stojičića Baže i Momira Gavrilovića Gavre. Na njegov poziv, samo pet dana kasnije, Šešelj je Mihajloviću podneo tri prijave u kojima ga je, kako tvrdi, obavestio o saznanjima koja ima o ova tri zločina.

Tokom svjedočenja u postupku koji se vodi protiv bivših funkcionera DB Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka, podsjetimo, svjedok Tužilaštva Milovan Brkić iznio je gotovo identične navode, tvrdeći čak i da je pjevačica Karleuša u vrijeme ubistva bila s Davidovićem u autu „kao posljednja pratnja ubici Luki Pejoviću“.

Dragan Karleuša, međutim, u sudnici je tvrdio da ništa od toga nije tačno.

– Ćanda je bio sitni kriminalac, koji je, nažalost, imao neku vezu s mojom ćerkom Jelenom. Video sam ga nekoliko puta prije ovog događaja, ali mislim da u vrijeme ubistva 11. aprila oni nisu bili u vezi – rekao je pred sudom Dragan Karleuša, otac pjevačice, odgovarajući na pitanja advokata o tome da li je i Ćanda bio predmet istrage ubistva Ćuruvije, kojom je on u to vreme rukovodio.

ŠEŠELJEVA PRIJAVA

Povodom javno raspisane nagrade od po 300.000 maraka svakom licu koje pruži dokaz ili informacije o izvršiocima ili naručiocima 22 nerazjašnjena ubistva u Srbiji, podnosim ovu prijavu, kojom vas obavještavam:

* da su Zoran Davidović Ćanda i Branko Jeftović Jorga ubili Slavka Ćuruviju,

* da je Zoran Davidović Ćanda bio zet policijskog kapetana Dragana Karleuše,

* da je Zoran Davidović Ćanda svom tastu pričao da je s Brankom Jeftovićem ubio Slavka Ćuruviju, a od svog tasta je zahtijevao da ćuti i da nikome ništa ne govori o ubistvu Slavka Ćuruvije.

PREKO SUDA SAM TRAŽIO NAGRADU

Vojislav Šešelj kaže da do današnjeg dana nije dobio novac, niti je povedena istraga o informacijama koje je dao.

– Tada sam tužio jer nisu htjeli da mi isplate nagradu. Mihajlović je tada negdje i javno izjavio da sam ja veoma obaviješten čovjek. Do sada nije povedena istraga o podacima koje sam imao, Karleuša i Mihajlović nikada nisu saslušani – kaže Šešelj.

