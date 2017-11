Šešelj: Haški sud bio u funkciji američke oružane sile

Lider Srpske radikalne stranke /SRS/ Vojislav Šešelj rekao je da “konačni saldo” pokazuje da je Haški sud bio u funkciji produžetka američke spoljne politike i američke oružane sile, i da je tamo mnogo časnih Srba nevino osuđeno.

On je rekao da je predsjednik Haškog tribunala Karmel Ađijus iskoristio čak i oproštajnu posjetu Beogradu da vrši pritisak na Srbiju da izruči funkcionere SRS Vjericu Radetu i Petra Jojića, što je samo završnica politike ucjenjivanja, potcjenjivanja i ponižavanja Srbije koju je taj sud vodio od osnivanja.

Šešelj je naveo da je Haški tribunal bio izrazito antisrpski i politički sud koji nije imao nikakve veze ni sa pravdom, ni sa pravosuđem, niti sa osnovnim pravnim principima.

“Ako napravimo konačni saldo to je bio sud u funkciji produžetka američke spoljne politike i američke oružane sile, američka šesta, sedma, osma ili deveta flota. Tako su se i ponašale njegove sudije”, rekao je Šešelj na konferenciji za novinare u Parlamentu Srbije.

Prema njegovim riječima, SRS je proučila sve presude i izvukla zaključak da ima ljudi koji su osuđeni jer su zaista počinili zločine, a ima i ljudi koji su osuđeni potpuno nevini, saopšteno je iz SRS.

“Srpski radikali smatraju da Ministarstvo pravde Srbije treba da napravi selekciju tih ljudi i da pročita presude jer je iz njih sve jasno”, rekao je Šešelj.

On je naveo da su nevino osuđeni: Vladimir Lazarević, Nebojša Pavković, Nikola Šainović, Milan Martić, general Milošević, Mića Stanišić, Stojan Župljanin, Radovan Karadžić i da radikali nisu uopšte optimisti u slučaju generala Ratka Mladića, čija se presuda očekuje za nekih dvadesetak dana.

“Znajući Haški tribunal, smatramo da će i ta presuda biti izrazito antisrpska i da će zapečatiti Mladićevu sudbinu”, poručio je Šešelj.

On je ukazao da bi vlasti Srbije trebalo da govore o tome i da informišu srpsku javnost.

“Treba sad formirati institut koji bi proučio te presude i reći da su ovi ljudi nevini. To bi trebalo da bude suština naše politike u završnici Haškog tribunala. Haški tribunal je formalno ugašen, ali haški procesi se nastavljaju pred čudovišnim mehanizmom, nazvanim Rezidualni mehanizam. Oni su spojili zaostale procese međunarodnog ad hok Tribunala za Ruandu i ad hok Tribunala za bivšu Jugoslaviju i sad vode u završnici nekoliko prvostepenih i nekoliko drugostepenih postupaka”, pojasnio je Šešelj.

On je naglasio da se to radi zbog novca i sudijskih plata do 50.000 evra mjesečno.

“NJima je zbog toga stalo da Tribunal što duže traje i zbog toga su procesi bili tako dugački. Izuzetak je moj proces u kome nisu znali šta da rade i kako da me se otarase”, rekao je Šešelj.

On je ocijenio da su prvu grešku u Tribunalu napravili što su ga pustili da skoro pet godina čeka početak procesa, misleći da će da “pukne” i da pristane na sve.

“Mislili su da ću da svedočim protiv drugih, da spašavam svoju glavu i tako dalje. Kad su videli da od toga nema ništa zaglibili su se u procesu. Kad sam im lobanje `polupao` u samom procesu, i tužiocima i sudijama, e onda su me brutalno izbacili iz Tribunala. Ja se i danas osećam i uvređen i povređen što sam tako brutalno izbačen”, kaže Šešelj.

