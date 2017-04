Šepić: Davno sam odbacio politiku vannarodnog djelovanja

Poslanik Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Senad Šepić rekao je da je iz SDA isključen zbog navodnog vanstranačkog djelovanja i istakao da je politiku lidera stranke Bakira Izetbegovića davno odbacio zbog vannarodnog djelovanja.

“Ništa drugačije nisam ni očekivao od ovog kongresnom krađom nametnutog rukovodstva koje je ovo pokušavalo završiti posljednje dvije godine. Radi poštenog članstva koje vjeruje u mene i koje je očekivalo da se borim za pozitivne promjene do kraja, nisam htio sam napustiti stranku, iako je za to bilo puno razloga, ali sam najotvorenije ukazivao na loše poteze i usprotivio se privatnim odlukama, te predano radio na tome da zemlja dobije novu, pošteniju i odgovornu politiku”, naveo je Šepić na svom “Fejsbuk” profilu.

On tvrdi da je ovo rukovodstvo odvojilo SDA od naroda.

“To vide svi, osim onih koji pripadaju političkoj vrhuški okupljenoj oko aktuelnog predsjednika, nekoliko porodica, i onih koji su na budžetskim jaslama, a koji su spremni poltronski držati jezik za zubima zarad vlastitog komoditeta. Društvo sa takvim sistemom vrijednosti ne može napredovati”, ukazuje Šepić.

On tvrdi da je ovo rukovodstvo SDA izdalo osnovnu ideju stranke.

“Aktuelni član Predsjedništva BiH vlastitu ženu privatno štiti tako što joj daje državno auto – to je privatna država i običnim jezikom to se zove – feudalno društvo. To nije model kojim trebamo ići i iza kojega bih trebao stajati. To naš narod ne podržava i to će se sigurno vidjeti na narednim izborima. Ja u saučesništvu da naše društvo pretvorimo u vazalno i poltronsko nisam želio da učestvujem, i zato su Bakir Izetbegović i njegovi trabanti konstantno imali problem sa mnom. I to se neće promijeniti”, poručuje Šepić.

On kaže da će nastaviti da se bori za politiku i zemlju jednakih šansi za sve, a ne samo za odabrane.

Poslanik SDA u parlamentu BiH Salko Sokolović rekao je da su ga večeras ukorili oni koji su učinili loše stvari i “pokrali Kongres SDA”.

Sokolović kaže da stranačko rukovodstvo nije ozbiljno shvatilo pozive na demokratizaciju u SDA, te sazivanje vanrednog kongresa ili konvencije.

On vjeruje da bi to vratilo snagu SDA kako bi se održala na izborima iduće godine.

“Ako se to ne desi SDA će doživjet debakl i možda otići u političku istoriju”, rekao je Sokolović za Federalnu televiziju, dodajući da, ipak, očekuje da rukovodstvo SDA napravi “pozitivan korak”.

On je rekao da ostaje u SDA poslanik “sa rezervom”, ali ne isključuje da će u parlamentu podržati neka rješenja sa kojima se slaže.

Predsjedništvo SDA odlučilo je večeras da poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Senad Šepić nije više član ove stranke, dok su ukor dobili poslanici SDA u Predstavničkom domu parlamenta BiH Sadik Ahmetović, Salko Sokolović i Šemsudin Mehmedović.

(Srna)