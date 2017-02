Senat potvrdio izbor Sešnsa, Tramp kritikuje “sramotnu opstrukciju”

Uz 52 glasa “za” i 47 “protiv” Senat je potvrdio izbor Džefa Sešnsa za državnog tužioca SAD. Tramp oštro kritikovao demokrate zbog spore potvrde njegovih kandidata za državne funkcije, nazvavši ovu opstrukciju “sramotnom”.

Američki Senat je potvrdio Džefa Sešnsa za Državnog tužioca SAD, uprkos žestokoj debati o njegovim stavovima o ljudskim pravima i zabrinutosti demokrata oko toga da li će Sešns biti nezavisan u odnosu na predsjednika SAD Donalda Trampa.

AFP prenosi da je Sešns, za kojeg navodi da je u mnogome viđen kao inspiracija Trampovoj antiimigracionoj politici, dobio zeleno svjetlo Senata uz 52 glasa “za” i 47 “protiv”.

Glasanje je obavljeno po strogo partijskoj liniji, uz samo jednog demokratu, Džoa Mančina iz Zapadne Virdžinije, koji se pridružio republikancima u podršci Sešnsu.

Agencija navodi da je Tramp oštro kritikovao demokrate zbog spore potvrde njegovih kandidata za državne funkcije, nazvavši ovu opstrukciju “sramotnom”.

Tramp je bio posebno bijesan zbog odlaganja potvrde Sešnsu, koji će kao državni tužilac imati ogromnu moć u pravosudnoj administraciji, uključujući i uticaj na pitanje glasačkih prava.

“Čestitke našem novom državnom tužiocu”, napisao je Tramp na Tviteru ubrzo nakon glasanja u Senatu.

Congratulations to our new Attorney General, @SenatorSessions! pic.twitter.com/e0buP1K83z

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017