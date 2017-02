Semberski poljoprivrednici: Usvojiti Zakon o podsticajima

Vlada Srpske uvažila je 70 odsto prijedloga poljoprivrednika iz Semberije, u novom nacrtu Pravilnika o podsticajima. Poručuju da je pogrešan put podnošenje apelacije Ustavnom sudu zbog visine izdvajanja za agrar i da treba raditi na usvajanju Zakona o podsticajima koji je Ministarstvo obećalo još prije tri godine.

“Smatram da treba raditi na Zakonu o podsticajima, koji će decidno predvidjeti i budžet i rast budžeta kako kompletnog, tako i agrarnog, i predvidjeti okvirnu raspodjelu sredstava u okviru agrarnog budžeta”, izjavio je Branimir Andrić, predsjednik skupštine Udruženja poljoprivrednih proizvođača “Sela Semberije”.

Pored predviđenog ograničenja na prinose, Semberci su nezadovoljni smanjenjem i ograničavanjem podsticaja. Dosad se za pšenicu isplaćivalo fiksno pet feninga po kilogramu, a sada je to predviđeno kao maksimalan iznos. Za mlijeko se nudi 25, umjesto 30 feninga po litru.

“Obzirom da imamo strategiju razvoja i mljekarstva i proizvodnje pšenice u RS, to su strateški proizvodi, smatramo da to treba za ta dva proizvoda da bude fiksan iznos koji će biti predviđen”, dodao je Andrić.

Mljekari, pored prilagođenog SSP-a i najezde jeftinog mlijeka iz uvoza, strijepe i zbog najave Vlade da dugove neće prenositi u narednu godinu, a da će premije isplaćivati u skladu sa prilivom novca u budžet. Još više ih brine što ne znaju ni koliko novca će Vlada odobriti za premije.

“Mi nismo sigurni da li ćemo imati premiju 10 mjeseci, 11 mjeseci ili 12 mjeseci. Dakle, ako nestane sredstava, mi nećemo dobijati više premiju”, rekao je Drago Tromić, član UO Udruženja poljoprivrednih proizvođača “Sela Semberije”.

Za razliku od mljekara, ratarima ne smeta SSP, jer su i dosad za svoje potrebe, uglavnom bili oslonjeni na uvoz iz Srbije. Vladi zamjeraju i što se ukida stimulacija za obrazovanje mladih poljoprivrednika. Traže da se to vrati, jer mlade treba stimulisati da se bave poljoprivredom, što bi dalje dovelo i do rasta samozapošljavanja. Kažu da to i nisu bila značajna opterećenja za budžet.