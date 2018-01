Selektor Hrvatske ima recept za Srbiju

Selektor rukometaša Hrvatske Lino Červar istakao je spoj emocija i taktike kao ključni faktor duela sa Srbijom na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Dvije selekcije sastaće se u Splitu na otvaranju turnira 12. januara (20:30h).

“Emocije su sjajne kad ih kontrolišete. Ne smijem dozvoliti da nas emocije odnesu na pogrešan put, moram raditi na tome da igrači ne pokleknu pred tim stresom, pritiskom i odgovornošću. Vrlo dobro znam šta naši ljudi žele, ali mi prije svega moramo razmišljati o svojoj igri jer igra donosi rezultat. Publika će iskazati želju i nositi nas gromkim navijanjem, a mi moramo uzvratiti igrajući dobar rukomet. Onda će nam ta simbioza svima donijeti radost”, ističe Červar recept za Srbiju.

Glavni adut Hrvatske na EP bi trebalo da bude odbrana.

“Ta odbrana ne smije biti defanzivna i blokerska, nego proaktivna. Dakle, od svojih igrača ću tražiti da oni iniciraju promjene, a ne da čekaju šta će uraditi protivnik pa da onda reaguju jer onda je obično kasno. Mi moramo inicirati promjene u suparničkom napadu, moramo napasti, biti agresivni, igrati duboko, udaljiti probleme od svojg gola. Biće to agresivna 5-1 odbrana, a kad se povučemo u 6-0 zonu i to će izgledati agresivnije nego što se ta odbrana obično igra. Potom, radimo i na dubokoj, košarkaškoj obrani, recimo da će to biti 3-3 obrana, kojom ćemo u paklenoj atmosferi, u vulkanskom grotlu koje će stvarati naši navijači, tražiti promjenu ritma. Biće to naš plan B. Biće svega, Hrvatska će biti raznovrsnija kao nikad dosad”, kaže Červar.

Preostali timovi u Grupi A su Švedska i Island. Dalje će proći tri najbolje selekcije.

(b92)