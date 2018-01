Seksualno zlostavljao sedmogodišnju djevojčicu, prijetio joj da ćuti!

Zbog sumnje da je seksualno zlostavljao sedmogodišnju djevojčicu M. P., požarevačka policija uhapsila je Gordana Kašarića (49) iz sela Kasidol. Kako “Novosti” saznaju, sve se dogodilo prošle nedelje u porodičnoj kući oca djevojčice, gdje je Kašarić radio kao nadničar.

Napasnik je, navodno, prošlog četvrtka d,evojčici skinuo donji veš, a onda ju je dodirivao po intimnim dijelovima rukama i jezikom. Poslije brutalnog iživljavanja, zaprijetio joj je da ne smije ništa da kaže roditeljima. Lisice su Kašariću stavljene u nedelju, a slučaj je navodno prijavila majka djeteta.

“Izvršilac je uhapšen i zadržan zbog krivičnog djela nedozvoljenih polnih radnji od 25. januara 2018. godine u mjestu Kasidol”, navodi se u istrazi.

Goradan Kašarić u Kasidolu živi godinama, ali ide od kuće do kuće pošto svoju nema. Kao nadničar, radio je i spavao u kući oca napastvovane djevojčice već nekoliko mjeseci.

“Danima sam ga viđao kako to dijete vodi u prodavnicu držeći je za ruku”, priča jedan od žitelja Kasidola.

“Čuo sam šta je uradio i mogu u to da povjerujem. Sklon je glupostima i vjerujem da ima problema s tim. Ipak, u nedelju sam vidio tu djevojčicu kako sa majkom ide negdje i po njenom licu ne bih rekao da se tako nešto užasno dogodilo”, ispričao je žitelj Kasindola.

Komšije iz Kasidola kažu i da Kašarić godinama spava po tuđim kućama i radi za nadnicu, a u porodici napastvovane djevojčice je bio posljednjih mejsec, dva.

“I porodica tog djeteta je u materijalno teškom stanju. Siromašni su, teško žive. Otac djevojčice se tri puta ženio i ima djecu iz sva tri braka. Sad u toj kući žive on, njegova majka, žena, ćerka i mlađi sin. Otac je isto bio u pritvoru kad se to navodno dogodilo. Baba je sklona alkoholu, a majka ko zna gdje je bila kad se to dogodilo”, pričaju susjedi.

Mještani su uhapšenog Kašarića često viđali da M. P. (2011) za ruku vodi u obližnju prodavnicu i njoj i mlađem bratu kupuje slatkiše. Pitali su se zašto to radi, kad nema ni za sebe. Sada vjeruju da je to bio način da se malenoj približi, zadobije njeno povjerenje.

(Novosti)