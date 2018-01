Seksi savjeti iz 1894. godine

Od opklade i sastanka naslijepo do veze: Teniserka uplovila u romansu

Kada je Rut Smiters napisala knjigu “Seks savjeti za supružnike”, davne 1894. godine, vjerovatno je imala vrlo obziljnu namjeru, međutim, danas, njeni savjeti deluju nekako bolno zabavno.



U pitanju su pojašnjavanja intimnih odnosa iz ugla jedne vrlo smjerne, konzervatiovne žene koja se fokusira na to “grozno iskustvo, zvano seks” i koja bi vjerovatno pala u nesvijest da joj je nekom vremenskom mašinom u ruke dospjeo jedan broj nekog današnjeg časopisa!

Ona upozorava “nježne mlade žene” da je knjiga tu kako bi ih upozorila na ono što ih čeka te prve bračne noći. Ona savjetuje da se treba postaviti škrto, i da ne treba često ponavljati ovaj ljubavni čin.

Počitajte nekoliko njenih savjeta, sigurni smo da će vas zapanjiti nevjerovatna razlika u pristupu seksu u odnosu na današnijcu.

1. Pametna mlada nikada neće dozvoliti da je muž vidi bez odjeće, niti će ikada doći u situaciju da svog muža zateknu bez odjeće. Ukoliko ne možete da izbjegnete odnos, uradite to u potpunom mraku

2. Žena treba da leži nepomično, jer optimistični muž njeno pomjeranje tokom odnosa može shvatiti kao zadovoljstvo seksualne prirode.

3. Muškarci su po prirodi perverzna bića. Ako im samo nagovjestite da biste imali nešto s njim, on će i to prihvatiti. To znači da se može dogoditi normalan odnos u abnormanlim pozicijama.

4. Mnoge žene biraju spavaćice od grubog pamuka, dok za muževe pripremaju pidžame. Odjeću za spavanje oblačite u odvojenim prostorijama. Ona ne smije biti skinuta tokom seksualnog čina. Tako će minimum kože biti izložen pogledu.

5. Kada muž završi čin, mudra žena će početi sa zvocanjem. U pitanju su sitnice koje on sada mora da obavi.

6. Tokom odnosa žena mora biti ili potpuno tiha, ili će konstantno govoriti o kućnim poslovima. Inače, ležaće mirno, i neće odavati bilo kakve znake užitka.

7. Pametna žena uvijek nađe nov i bolji način da izbjegne vođenje ljubavi kada se za to pruži prilika.

8. Ukoliko muž pokuša da poljubi svoju ženu u usta, ona se tada mora izmaći kako bi je on zapravo poljubio u obraz.

9. Ukoliko muž pokuša da podigne ženinu spavaćicu i poljubi je bilo gdje drugo, ona mora brzo da reaguje, spusti spavaćicu onako kako ona i treba da stoji, i izvini se jer mora do kupatila.

10. Vremenom, muž će tako naučiti da ako insistira za odnosom, mora to započeti bez bilo kakvih gestova poput recimo poljubaca.

(zadovoljna.hr)