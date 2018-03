Seks skandal potresa hrvatsku politiku

”Ovo je strašno, ovo je strašno, ovo je strašno… ”ponavljao je u nevjerici HDZ-ov saborski zastupnik Franjo Lucić s kojim su novinari “Jutarnjeg lista” telefonski razgovarali nakon što je na portalu “Net.hr” osvanula serija eksplicitnih fotografija, koje ga dovode u vezu sa seks skandalom s navodnom, neimenovanom ljubavnicom.

Lucić tvrdi da te fotografije ne odgovaraju istini, da nema ljubavnicu i da mu sve neko namješta.

“Ovo je krajnje… Ma, ne znam što reći osim da je riječ o potpunoj katastrofi. Netko je napravio čistu montažu, jer ja nemam nikakve veze s time. Ne znam uopšte odakle to, jer to sa mnom nema nikakve veze, a ne znam ni ko to meni želi napraviti takvu štetu. Doista to ne razumijem. Ovo nema veze s istinom. Riječ je o krvoločnoj hajci na mene. Sad sam čuo za to i vidio. To je strašno što se radi. Da neko može ovako nešto učiniti i stojati iza toga, je stvarno ne mogu shvatiti”, gotovo u dahu izgovarao je Lucić, koji je na novinarsko pitanje odgovorio da nema ljubavnicu.

On je ponovio svoju tvrdnju i dodao da živi normalan porodični život.

“Naravno da nemam ljubavnicu. Živim normalnim životom. Nemam pojma što je ovo. Ko se s time igra, ko to slaže? Ne mogu doći k sebi. Što se meni još u životu treba dogoditi. Ovo je strašno, ovo je strašno, ovo je strašno… ”, ponavljao je HDZ-ovac iz Pleternice koji je ustrajao u tvrdnji da fotografije i priča nisu autentični.

Lucić je dodao da nema ideju ko bi mogao sve to da mu namješta.

“To je neko sve montirao. Ko zna odakle su te slike i kako je montirano”, rekao je Lucić.

Dodao je i da ne zna šta će učiniti.

”Ne znam sam šta ću učiniti. Šokiran sam, ali sigurno ću morati poduzeti neke pravne radnje da zaštitim svoju porodicu i sebe od ove bjesomučne hajke”, poručio je HDZ-ov zastupnik, protiv kojeg je, inače, nedavno podignuta optužnica zbog sumnje da je prošle godine podmitio novinara “Telegrama” Dragu Hedla.

Podsjetimo, ranije je ostao i bez funkcije predsjednika HDZ-a Požeško-slavonske županije koji je raspušten jesenas nakon skandala s porodičnim nasiljem tamošnjeg župana Alojza Tomaševića.

Portal “net.hr” objavio je nekoliko eksplicitnih fotografija na kojima se Lucić nalazi. Na jednoj od njih on se fotografiše samo u donjem vešu, a navodno je fotografiju poslao ljubavnici. Na drugoj se vidi kako on, navodno, oralno zadovoljava nepoznatu ženu.

(Jutarnji.hr, Net.hr)