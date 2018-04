Seks s ova četiri znaka može da bude pravi debakl

U ljubavi se ponekad dogodi strast, koja je sve samo ne strast. Takva situacija može dodatno da vas zbuni, posebno ako ste na početku veze. Ukoliko nemate racionalno rješenje šta se zapravo događa, možda se tajna krije u njegovom horoskopskom znaku.

Blizanci

Muškarci rođeni u znaku Blizanaca su generalno velike mozgalice. Oni sigurno tokom seksa razmišljaju. Ako ste pomislili da je ovo prednost, izuzetno ste se prevarili. Ovo je jako velika mana, posebno kada se ima u vidu da oni svojim razmišljanjem mogu potpuno da upropaste vatreni čin. Takođe, skloni su da pričaju, zapitkuju, na veoma nestrastven način, što može biti frustrirajuće po partnerku.

Djevica

Muška Djevica je detaljista, perfekcionista i komformista. Ove kombinacije osobina sigurno jako teško njega mogu natjerati na spontan seks. On mora da se najprije istušira, pa da obavi rituale, što već dovoljno može da ugasi početnu strast koju je partnerka imala. Ona koja od svog muškarca očekuje da ima inicijativu, od Djevice može da dobije samo jedan kraći talas strasti, a možda i gomilu pridika i raznih zamjerki.

Strijelac

Muški Strijelac umije da bude dosta konkretan kada je seks u pitanju. Zbog toga postoji rizik da predigra bude svedena na minimum, a romantika na nulu. Osim toga, prljava mašta koju Strijelčevi imaju, će se rijetko kojoj dami dopasti, pa njihove “uvrnute” želje i volja za raznoraznim eksperimentima, mogu da dovedu partnerku u situaciju da se razmišlja da potraži nekog partnera sa uobičajenim željama.

Ribe

Muške Ribe će u seksu djelovati kao da su ludo zaljubljeni u Vas. Bilo da ste s njime u braku milion godina ili da je to prvi seks koji se dogodio spontano. To može dovesti do nejasne percepcije njih od strane partnerke. Osim toga oni mogu zahtijevati da i partnerka pokaže jednaku strast i ljubav, a ako to ne učini, on se neće sa jednakim žarom angažovati oko zadovoljenja dame, već se zadovoljiti samo sebe.

(SrpskaCafe)