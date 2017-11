Seks-odmori sve popularniji među bogatim ženama

Privlačna žena otpija gutljaj koktela u hladu bambusove sijenke. Pjesak je predivno bijel, a more doziva nevjerovatnom nijansom akvamarina.

Prilazi joj mladi muškarac i zasipa je komplimentima – ona je najlepša žena koju je vidio na svijetu. Već se godinama nije osjećala tako, zaista vjeruje da je poželjna. No, ta romantična ljetnja romansa nije ono što se na prvu loptu čini. Žena je bjelkinja, u kasnim 50-ima, a muškarac crnac, u naponu snage sa svojih 18 godina. Iako je to radnja slavnog kontroverznog filma “Heading South”, to je i realnost današnjeg seks-turizma.

Današnja odmarališta u zemljama u razvoju poput Kute na Baliju, Negrila na Jamajci, Boka Čike i Sosue u Dominikanskoj republici postali su stanica za žene željne seksualnih ugođaja.

Kompanije koje organizuju odmore čak i promovišu pakete kao seks-odmore za slobodne dame. Te žene, koje mogu biti od tinejdžerki do baka, ne žele vezu, već seks bez obaveza, a u moru za to zaista ima puno riba, piše “Independent”.

Uzmite za primer Jamajku, gdje 17 odsto stanovništva živi ispod granice siromaštva. Valjanje na plaži tamo postaje dobar način zarade za mlade muškarce, kojom mogu da prehrane sebe i svoju porodicu, piše britanski portal.

Među seks-turistima sve više žena

Nije ni čudno da oni radije biraju starije dame, koje su za seks spremne da plate više od onih mlađih. U Negrilu, muškarci mogu da zarade oko 100 dolara za seks sa ženom, dok je cijena za pružanje usluge oralnog seksa, koji se na Jamajci smatra tabuom, iznosi oko 150 dolara.

Veliki broj muškaraca unajmljuje se pod maskom posla “vodiča”, s tim što često iz cijelog paketa oni kao pružaoci seksualnih usluga dobijaju skupe večere i prenoćište u luksuznom smještaju.

Definicija seks-turiste je odrasla osoba koja putuje s ciljem ostvarenja legalnog seksa na koji pristaju obe strane, najčešće u zamjenu za novac ili poklone. Većina ljudi pretpostavlja da su seks-turisti muškarci, dok se odnos između sredovječnih dama i mladića s plaže smatra samo nekom vrstom bezazlene zabave. Međutim, kao i često puta u seksu, i u ovom postoje dvostruki standardi.

Jana, koja ima 67 godina, provela je sve svoje odmore u proteklih 10 godina u zapadnoj Africi. Ona obožava tamošnje ljude, kulturu i hranu, a naročito muškarce.

Ne želim da nekome perem i kuvam, već seks i romantiku

– Oni tako divno tretiraju žene, daju komplimente, dodiruju… Uz njih se osjećate kao prava žena. Ne smeta mi što im plaćam pića i večere ako provedu s mnom noć – kaže Jana.

Ostrvo nedaleko od obale Katrahene u Kolumbiji, koje se reklamira kao “narkotik-frendli” izazvao je ogorčenje svetske javnosti.

Razvedena, s dva odrasla sina, ona objašnjava kako muškarci njenih godina nisu “poželjan materijal”, ne zato što bi bili loši ljubavnici, već zato što oni samo “žele novu ženu”. Njoj je dosadilo biti neko ko samo kuva i sprema drugome, to ionako čini za sebe, ona želi seks i romantiku, nježnost, piše “Independent”.

Za druge, ovakvi su dogovori ipak nešto negativniji. Neznanje, nezainteresovanost i nedostatak brige za siromaštvo i manjak izbora koji karakteriše život muškaraca koji rade kao žigola rezultira time da žene često romantizuju svoje postupke. U stvarnosti, život tih muškaraca nije puno drugačiji od žena koje se u siromaštvu i bijedi odlučuju na prostituciju.

Za sve priče o romantici, jezik seksualnog turizma poprilično je jednostavan, na Jamajci se muškarci u tom poslu nazivaju “beach boys” ili “rastatutes”. Žene koje traže njihove usluge muškarci nazivaju “bocama mlijeka”, djelimično zbog njihove blede puti, a djelimično jer se na njih gleda kao na nešto što treba “napuniti”. Seksistički, da, piše britanski portal.

No, u cijeloj priči nisu samo bjelkinje. Primjera radi, bogate starije Japanke slične usluge traže na Baliju, gdje plaćaju lokalnim mladićima za seks.

“Ne puštam te dok te tri puta ne usrećim”

Među klijentkinjama su ponekad i žene koje su u braku, u kom muž više nije zainteresovan za njih ili i sam ima ljubavnice. Jedan od “momaka s plaže” objasnio je tačno šta te klijentkinje žele i kako im on pruža zadovoljstvo.

– Jedna od najčešćih fantazija žena je da se nad njima dominira, a tek manji dio njih voli suprotno. Zbog toga radim lagano vezivanje i ponašam se s njima kao Kristijan Grej, ali bez udaraca – kaže.

Kao najbolju predigru navodi šaputanje na večeri, uz čašu vina u punom restoranu, o tome šta će im raditi kasnije. Dodiri ispod stola po kolenima, poljupci u vrat i strastveni “napad” u liftu koji se svakog trenutka može otvoriti nešto je što će većinu žena veoma uzbuditi, kaže mladi žigolo.

– Najbolja “prijetnja” koju im u seksu govorim je da ih neću pustiti dok tri puta ne dožive vrhunac, a da imam vremena na pretek. Važno je da one budu potpuno opuštene i u svom svetu fantazija, to je najbolji seks za svaku ženu – zaključuje se u tekstu britanskog portala.

