Šeficu NVO i njenog muža novinara čekićem napao majstor

Vanji Ćalović, direktorici Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), najpoznatije NVO u Crnoj Gori, zapažene po kritičkom angažmanu protiv vlasti DPS-a i Mila Đukanovića, nanesene su teške tjelesne povrede. Ona je povrijeđena u incidentu koji se juče dogodio u stanu u Podgorici u kojem živi sa suprugom Nikolom Markovićem, inače zamjenikom glavnog urednika dnevnog lista “Dan”, koji je lakše povrijeđen u ovom napadu.

U stanu ovog para, nakon nesuglasica oko cijene za sitne popravke, došlo je do toga da ih je, kako tvrde, napao majstor Dimitrije Ostojić koji je uhapšen. On je dugogodišnji radnik u MANS-u, a na sajtu piše da je glavni logističar.

“Očekujemo da nadležni organi utvrde da li je u pitanju psihički poremećaj ili u pozadini ovog napada ima drugih motiva”, izjavila je Vanja Ćalović.

Direktor Urgentnog centra Nermin Abdić rekao je da su Ćalovićevoj nanesene teže tjelesne povrede, odnosno da su pokidane tetive ruke, zbog čega je hitno operisana, dok je Marković zadobio lakše povrede glave.

Oni su dali izjave u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica, gdje je priveden i napadač.

Prema izjavi Nikole Markovića CB-u, do incidenta je došlo nakon što se požalio Ostojiću da je račun za popravke znatno viši od realnog.

“On je rekao: Platićeš koliko ti ja kažem, je li ti jasno? Inače ćemo pričati drugačije. Ako ne platiš na mostu, platićeš na ćupriji, pazi se dobro”, citirao je Marković, istakavši da je pojasnio majstoru da će platiti “koliko je dužan, a ne koliko mu on kaže”.

Tvrdi da se u raspravu uključila i njegova supruga, pokušavajući da smiri svog dugogodišnjeg radnika, koji je u jeku verbalnog sukoba izvadio čekić sa metalnom drškom, a Markovića keramičkom posudom udario po glavi, nakon čega je pao u nesvijest.

Marković je rekao je da je Ćalovićeva zadobila povrede pokušavajući da zaustavi Ostojića, koji ga je onesviješćenog udarao rukama i čekićem. Tom alatkom je Ćalovićevoj navodno pokidao tetive.

“Primijetio sam da je Ostojiću ispao čekić, pa sam rekao Vanji: Skloni čekić, pobi nas. Kada je to čuo, on ustaje, odlazi do svog alata i uzima drugi čekić iz kutije i kreće put mene. Ja tada uzimam čekić koji je ispao Dimitriju i nas dvojica stojimo jedan naspram drugoga. On stoji u napetom položaju i gledamo se, držeći obojica čekić u ruci”, piše u Markovićevoj izjavi.

Nakon toga je, tvrdi Marković, majstor sjeo i poručio im: “Neka što vas Bog ovako proklete stvori, nego vas i sastavi. Nije ovo zbog para, platićete za sve.”

Potom je u stan upala policija, koju je Ćalovićeva ranije pozvala, uhapsila Ostojića i pozvali hitnu pomoć na lice mjesta.

Prema nezvaničnim informacijama, majstor je potvrdio da je do sukoba došlo zbog cijene za usluge.

Ostojić, prema izvorima iz policije, tvrdi da je do sukoba došlo jer “Markovići nisu željeli da mu isplate novac za izvršene popravke u njihovom stanu po cijeni koju je rekao”. On je navodno izjavio da je Nikola Marković prvi nasrnuo na njega, što je Marković negirao.

Tvrdi da dugo radi za Ćalovićevu u MANS-u i da su se “prije izvođenja radova dogovorili za cijenu usluga, koju kasnije nisu željeli da ispoštuju”. Nikola Marković je sve to negirao.

(vijesti.me)