Donosimo vam sedmični horoskop.

Ovan

Mirniji dani su pred vama, kada više pažnje možete usmjeriti na sebe, na svoje zdravlje, na to kako se osjećate i izgledate. Odličan je momenat da sve ono što vam smeta da biste funkcionisali kako treba izbacite sa jelovnika. Oni koji hoće da otpočnu sa dijetom – pravi je trenutak za tako nešto.

Ljubav

Za slobodne Ovnove – vladar polja ljubavi je trenutno u Škorpiji, pa nemojte da razmišljate mnogo i da mislite da je osoba koja vam se dopada lak plijen i „mala maca“ za vas. Ista ta mala maca može očas posla da se pretvori u tigra, a vi da od lovca postanete lovina. U prevodu – da, šarmantni ste i suprotni pol vam teško odolijeva u ovom periodu, ali nemojte se poigravati tuđim srcima, jer se situacija lako može obrnuti….Kada pričamo o vezama i brakovima – trenutno je Mars, vaš vladar, gost u partnerskom polju i u vlasti Venere koja je ovdje u svom sjedištu. Budite fini, nježni, suptilni, povežite se sa partnerom na dubljem nivou, jer to sada i možete. Ovo je izuzetan period da se vaš odnos poboljša, jer ćete i vi i druga strana biti skloni popuštanju i kompromisima.

Posao

Tranzit Marsa kroz znak Vage donosi prvenstveno stabilizaciju u poslovnom segmentu, izlazite iz najnapornijeg perioda koji je bio ispunjen i velikim brojem obaveza, ali i osjećajem da se sve urotilo protiv vas. Na dnevni red dolaze poslovna partnerstva, dogovori, saradnički odnosi, prilagođavanje, ali i korektan odnos svih učesnika u pregovorima. Vaše ideje i planovi sada mogu otpočeti sa realizacijom, pogotovo što u ovim danima imate podršku od osoba koje su vam važne.

Prilivi su u ovoj nedjelji stabilni i teško je da ćete moći da se istinski požalite na stanje svojih finansija. Sada budite mudri, ne trošite nepotrebno, već sredstva usmjerite na investiranje.

Možda ste pomalo osjetljivi u ovoj nedjelji, ali je malo vjerovatno da možete imati značajnijih zdravstvenih problema. Stariji Ovnovi – uzimajte više tečnosti.

Bik

Kao što ne možete živjeti od vazduha, tako ni vaše tijelo ne može funkcionisati sa neadekvatnim pogonskim „gorivom“. Prema tome, manite se slatkiša i čokoladica, potrebna vam je hrana koja će vam popraviti krvnu sliku i donijeti energiju – meso, cikla, paradajz, špinat, jaja, zeleno lisnato povrće.

Ljubav

Aspekt Venere i Saturna koji od ove sedmice postaje sve aktuelniji, slobodnim Bikovima može donijeti više stvari. Pod jedan, neko se poznanstvo ili komunikacija razvijaju sporo, ali sigurno. Prija vam trenutni način funkcionisanja, pa se ni ne trudite da ubrzate dešavanja. Pod dva – moguće je da ste ostvarili kontakt sa bivšim partnerom i polako se približavate jedno drugom. Ali, imamo i pod tri – a to je mogućnost da vas neko non stop drži blizu sebe, ali vam ne dozvoljava da pređete granicu i da se spojite. Kako god, nešto se dešava….Što se onih u emotivnim vezama i brakovima tiče, vi i partner ste na sličnim talasnim dužinama i potrebno je samo malo truda sa vaše strane da usmjerite ovaj odnos u onom pravcu koji želite.

Posao

Polje partnerskih odnosa i saradnji je izuzetno jako u ovom periodu, što nekim Bikovima može donijeti i ponudu za nov posao ili za poboljšanje uslova na postojećem radnom mjestu. Dobar kontakt Venere i Saturna donosi vam stabilnost u poslovnoj svakodnevici, dobro razmišljanje, planiranje i komunikaciju sa onima sa kojima radite, ali i odgovornost po pitanju obaveza i radnih zadataka. U ovoj nedjelji mogu se dogoditi preokreti u poslovnom okruženju, ali bi oni itekako trebali da vam idu na ruku.

Novac vam može dolaziti i preko dodatnih poslovnih angažmana, ali i preko vaših ideja i kreativnosti. Generalno gledano – ovo je period jače stabilnosti.

Od ove sedmice Mars je u vašem polju zdravlja, što uvijek baca fokus na to kako se odnosite prema svom organizmu. Vrijeme je da se ozbiljnije pozabavite potencijalnim zdravstvenim problemima.

Blizanci

Umjerena konzumacija mlijeka i mliječnih proizvoda, ali je zato potrebno neuporedivo više voća u ishrani, naročito svih vrsta citrusa – narandži, limuna, mandarina. Takođe, više kuhane hrane. Preporučuje vam se više ribe i manje mesa.

Ljubav

I Venera i Mars koji se nalaze u vašem polju ljubavi definitivno slobodnim Blizancima donose dobro raspoloženje, opuštenost i neke prijatne kontakte sa suprotnim polom. Da sada može biti zanimljivih dešavanja, to je više nego izvjesno, pitanje je samo da li ste vi spremni na nešto ozbiljnije ili vam u potpunosti odgovaraju površni, ali interesantni događaji. Jedna osoba može u vama probuditi dosta jake strasti, ali se ovaj odnos neće razvijati brzo. Blizanci u emotivnim i bračnim relacijama jesu na nekim

sličnim talasnim dužinama sa partnerom, ali stoji potreba da oboje popuštate jedno drugom u nekim napetim momentima da bi sve funkcionisalo kako treba. Nije dobro potencirati na nekim problemima, jer ćete i jedno i drugo biti skloni inatu i istjerivanju svoje volje.

Posao

Imate dovoljno snage, imate inspiraciju, imate volju i sposobnost da se uhvatite u koštac sa svim situacijama u poslovnom segmentu. Da se razumijemo, sve ovo će vam itekako trebati, jer će biti nekih dešavanja na dnevnoj bazi, koja će od vas zahtijevati potpunu usredsređenost i analitičnost, ali i riješavanja u hodu. Ne može se reći da ćete krajnjim rezultatima biti nezadovoljni, ali u principu – očekujte jednu zahtijevnu sedmicu pred sobom. Primjetićete ipak da vas vaša dejstva vode ka cilju koji ste zacrtali.

Nije savršena situacija po pitanju finansija, ali niste ni nezadovoljni. Iako vam se ponekad čini da presipate iz šupljeg u prazno, u principu – uspjevate da se održavate na površini.

Kod starijih Blizanaca može biti manjih problema sa padom imuniteta. Pojačajte ishranu i više se odmarajte. Mlađi – potreban vam je dobar san.

Rak

Južno voće vam prija u ovim danima – pored citrusa, naročito ananas i avokado. Što se tiče „domaćih voćki“ – ne preskačite jabuke! Što se obroka tiče, on bi trebali da budu nešto kaloričniji nego inače, jer će vam u ovom periodu trebati dosta energije, ali ne praznih kalorija.

Ljubav

Slobodni Rakovi su u ovoj nedjelji u jednom finom i podsticajnom raspoloženju. Uopšte nije važno šta je uzrok tome, bitno je da se osjećate dobro i da je vaša želja za druženjem, izlascima naglašenija nego inače. Da će nekih itekako zanimljivih osoba biti oko vas, to je više nego sigurno, a kod pojedinih Rakova se mogu probuditi i dublje simpatije prema nekom koga baš ove sedmice upoznaju. Uživajte i budite raspoloženi i pustite da zvijezde rade za vas! Rakovi u emotivnim ili bračnim vezama dobijaju Marsa u polju doma i porodice. Iako generalno gledano ovaj tranzit nije nikada povoljan po dobre odnose sa partnerom, sada će u velikoj mjeri biti ublažen, čak ga možete iskoristiti da poboljšate i oplemenite vašu vezu. I vama i voljenoj osobi će prijati da se krećete i družite, da više vremena provodite zajedno…

Posao

Rakovi su se konačno riješili nekih neprijatnih obaveza (ili kontakata sa neprijatnim saradnicima) i u ovoj sedmici funkcionišu mirnije i stabilnije nego inače. Za neke od vas, prioriteti su ove sedmice vezani za inostranstvo i svakako bi trebali da potencirate na dogovorima, jer ih je sada moguće i ostvariti. Generalno gledano – period u kojem biste trebali da budete maksimalno aktivni je otpočeo, i sada samo od vas zavisi u kojoj mjeri ćete ga iskoristiti. Kreativni i idejni potencijal je velik. Dobra rješenja za sve.

Rakovi sada mogu zaraditi od privatnih poslova, ali i na konto svojih hobija i talenata. U svakom slučaju, stoji vam mogućnost dodatnih prihoda.

Stariji Rakovi mogu imati tegoba sa jetrom ili žučnom kesom. Obratite pažnju na ishranu, ali i odradite kontrolu kod ljekara. Kod mlađih – blage oscilacije u raspoloženju. Generalno – ok ste.

Lav

Nemojte se ove sedmice zatvarati u četiri zida i da slobodno vrijeme koristite samo za spavanje. Ne sporimo da vam je potrebno da obnovite svoju energiju koja je bila u popriličnom padu, ali morate da budete umjereniji. Više ribe, voća, povrća – slatkiše i tešku hranu obavezno preskačite.

Ljubav

U vašem polju komunikacije, kontakata, susreta – trenutno je žurka sa sve Venerom i Marsom kao glavnim gostima. Dok vam Venera donosi harizmatičnost i lijep pristup suprotnom polu, Mars će se potruditi da vašim riječima i postupcima da dovoljno snage i energije, ali na jedan fin i suptilan način. Da sve ovo prevedemo sada – imate dobar prilazak, pravi način upoznavanja, imate mogućnost da započnete komunikaciju baš kakva vam odgovara sa osobom koja vam se dopada. Ne žurite i pustite da se sve dešava lijepo i spontano. Lavovi u emotivnim i bračnim vezama sada imaju mogućnost da na pravi način promijene atmosferu u svojim bitnim relacijama. Ali, da bi vam bilo jasno – ne može se samo partner mijenjati, već to morate i vi biti voljni da uradite. Sa malo truda – biće lijepih rezultata.

Posao

Lavovi zvanično ne trebaju više da sjede i da čekaju. Pravi je trenutak za pokret i za akciju, jer su od ove nedjelje vaši napori podržani i trebate iskoristiti prilike koje se pred vama otaraju. Koliko god ste odlični u pokretanju nečeg novog, toliko ste dobri sada i u održavanju korektnih poslovnih odnosa u već postojećim saradnjama, ali i u svojim svakodnevnim obavezama. Prosto da se čovjek zgrane koliko ste postali ažurni, brzi i sposobni da riješite svaki problem, maltene u hodu.

Sada je vrijeme i za dodatna poslovna angažovanja, koja će vam, naravno – donijeti i dodatne prilive. Odličan je momenat da malo poboljšate svoj budžet.

Kod starijih Lavova mogući su problemi sa urogenitalnim traktom, ali i sa radom crijeva. Mlađa populacija treba da bude više u pokretu.

Djevica

Potrebna vam je hrana sa više biljnih vlakana, koja će pomoći da u ovoj nedjelji vaš želudac i crijeva funkcionišu korektno. Da biste poboljšali imunitet – obavezno više citrusa, a preporučuje vam se i više konzumiranja čajeva – od peršuna, koprive, matičnjaka.

Ljubav

Zanos koji slobodne Djevice osjećaju prilikom kontakta i komunikacije sa jednom osobom, nastavlja se nesmanjenom žestinom. Čini vam se da nikada do sada niste susreli osobu kao što je ova. Da se razumijemo, možda je jednim, malenim dijelom, ipak idealizujete, ali to ne znači da je ovo što se trenutno dešava bez osnova da se razvije u pravi odnos. Vaše je da li ćete to pokrenuti već ove sedmice, ili ćete sačekati neki bliži, naredni period. Što se tiče onih u emotivnim i bračnim vezama, ono što vam se svakako u ovom periodu preporučuje jeste da je vrijeme za suštinske, duboke razgovore. Uopšte nije važno da li se oni vode vezano za budućnost odnosa ili za neke probleme i teme koje ste do sada preskakali. Pričajte. Što više budete razgovarali, odnos će biti opušteniji i bolji.

Posao

Sve ono što ste bili strpljivi, sve ono što ste čekali i vrebali pravi trenutak, sve ono što ste bili zablokirani ili u zastoju – sada možete pokrenuti. Pravi je trenutak da se naprave promjene, i to korijenite i suštinske, one koje će vas odvesti u potpuno drugačijem pravcu, ka realizaciji vaših ciljeva. Ne samo onima koji već rade – i nezaposlenima topla preporuka da se pokrenu, da budu aktivni, da ne odustaju. Itekako vam ovaj period može otvoriti dobre šanse da započnete sa radom.

Dugo najavljivano poboljšanje kada su vaše finansije u pitanju, nastupa upravo od ove nedjelje. Sve vaše snage su usmjerene na stabilizaciju, pa izvolite – biće i rezultata.

Oporavak od bilo kakvih tegoba i dizanje energetskog nivoa je itekako prisutan kod mlađih pripadnika znaka. Stariji, i oni koji imaju već dugo probleme sa varenjem, neka promijene nešto u načinu ishrane.

Vaga

Zdravlje na usta ulazi – ne kaže se to bez razloga, znate li to? Svoj imunitet, ali i generalno stanje organizma možete poboljšati unosom svježeg voća i povrća, ribom. Dosta salata, a prijaće vam i čajevi, naročito od kamilice i nane.

Ljubav

Od ove je nedjelje i Mars, planeta koja vlada vašim partnerstvima, u vašem polju ličnosti, zajedno sa vašom vladarkom Venerom. Ukoliko želite najbolje u odnosu sa voljenom osobom, sada je vrijeme da vašu priču pokrenete u onom pravcu koji vam odgovara. Partner je više nego inače sklon da vam popušta i da bude pod vašim „vodstvom“ i uticajem, pa to koristite na poboljšanje odnosa. Nemojte se suviše „uzdići“ pa krenuti da istjerujete neku svoju volju i pokušavate da naređujete i dominirate, jer to, realno gledano – na duži rok neće donijeti ništa dobro. Što se tiče slobodnih Vaga, vi sada više nemate nikakvu prepreku da osobi koja vam se dopada i pokažete ili kažete sve ono što vam je na srcu. Vrijeme odluka je završeno, sada je vrijeme djelovanja! Srećno!

Posao

Šarm, harizmatičnost, diplomatski način komunikacije, ali u isto vrijeme – i snaga ličnosti, volja i energija. Takvi ste od ove sedmice. Pa šta hoćete više od toga? Dobili ste sve na dlanu, sada je vrijeme da sve ovo što vam je dato i iskoristite. Dakle, vrijeme je za akciju. Ne za sjedenje i čekanje da se stvari same od sebe dogode, jer neće. Potrebno je da se vi pokrenete, da vjerujete u sebe – i uspjeh će neminovno doći, u bilo kom projektu ili saradnji, dogovoru ili čemu god….Zato, krenite ka svojim ciljevima punom parom.

Možda i ima nekih neplaniranih troškova ove sedmice, ali sve vi to lijepo uspjevate da pokrijete i „ispeglate“. U suštini, ova nedjelja vam je skroz fina po pitanju finansija.

Period oporavka i energetskog balansa. Ne samo da ćete u ovoj nedjelji funkcionisati i osjećati se bolje, nego ćete imati i više energije, dobrog raspoloženja i entuzijama.

Škorpija

U ovoj sedmici izbacite iz jelovnika previše masnu hranu, više se okrećite ka namirnicama koje su kuvane, spremane na pari. Izbjegavajte prženo, pohovano, teške i premasne sosove. Potreban vam je i limun.

Ljubav

Itekako je moguće da su slobodne Škorpije u ovom periodu zagrijejane za osobu koja ili nije slobodna, ili je nešto dalje od njih. I u jednom i u drugom slučaju, poenta je da vas ova priča nekako sve više „vezuje“ za sebe, iako ste i sami svjesni mogućih komplikacija i problema. Komunikacija između vas i ove osobe je savršena, imate osjećaj da sa njom možete da pričate o svemu što sa drugima ne možete, a privlačnost je suštinska, duboka i obostrana. Šta da vam kažem – bilo dobro ili ne, trenutno ne mrdate odavde. Škorpije u emotivnim ili bračnim relacijama, zbog naglašenog dvanaestog polja, pogotovo od kako je Mars ove sedmice zakoračio u njega, bi trebale da budu nešto opreznije, zbog mogućih komplikacija sa partnerom. Savjet – ne rješavajte problem u tekućoj vezi time što ćete flertovati sa nekim drugim….

Posao

U vašem su polju ličnosti Sunce, Jupiter i Merkur, što vam daje više nego dovoljno i volje i energije i sposobnosti da gurate planove koje ste pokrenuli, i da izbijete u prvi plan. Doduše, jako polje tajni takođe govori o tome da vi još mnogo toga krijete i o mnogo čemu razmišljate, što će tek doći na dnevni red. Gradite svoje ideje polako, ne otvarajte se drugima, osim osobama u koje imate neograničeno povjerenje. Mnogo pozitivnih pomaka se dešava tokom ove sedmice po pitanju posla.

Jeste jednim dijelom i dalje zabrinuti zbog obaveza i dugovanja koja još niste raščistili, ali neosporno je da je finansijski segment stabilniji, pa idite polako i zatvarajte jedno po jedno….

Fizički ste u potpunosti u redu. Manjih problema može biti zbog nerviranja, i oni se mogu manifestovati kroz nesanicu. Starije Škorpije neka češće kontrolišu krvni pritisak.

Strijelac

Krvnu sliku, koja je nešto slabija u ovom periodu, možete popraviti ribom, jetricama, piletinom, puretinom, uz dosta zelenog lisnatog povrća.

Ljubav

Neko, sa kim ste možda izgubili kontakt, ili se niste dugo čuli i vidjeli, ponovo je u vašem životu. Ne mora ovo da bude neki bivši partner (mada ni to nije isključeno), u svakom slučaju je važno da se vi osjećate dobro u komunikaciji sa ovom osobom. Pričate, kao u vašim najboljim danima, a koliko vidim – vrlo blizu je i ostvarenje konkretnog susreta. Sve je ovo u redu, ukoliko ta osoba nije zauzeta. Ukoliko jeste, e onda biste možda malkice mogli da porazmislite o tome da li vam je baš ova komplikacija sada neophodna.

Što se tiče Strijelčeva u emotivnim ili bračnim vezama, vaš period „klackanja“ u odnosima se nastavlja i dalje. Jedan dan fino, drugi –baš i ne. Najveći je problem u tome što kada dođu neki lošiji momenti, ni jedno ni drugo nemate namjeru da popustite. Inat je najgori zanat, to znate sigurno – jel da?

Posao

Polje podrške od strane drugih, veza i protekcija – od ovog je perioda jako naglašeno i potrebno je da tražite savjet ili pomoć od osoba koje mogu uticati na poboljšanje situacija u vašem poslovnom segmentu. Odnos sa nadređenima sada funkcioniše korektnije, a ni odnos sa poslovnim partnerima i saradnicima više nije u blokadi. Jedini problem koji trenutno imate je jako polje tajni i podsvjesti, koje govori o tome da neke situacije još uvijek ne mogu da budu realizovane, i da čekate na ostvarenje planova

Dobar aspekt Venere na Saturna u vašem znaku govori o finansijskoj stabilizaciji. U ovoj sedmici možete i dobiti pomoć ili pozajmicu od strane prijatelja.

Stariji Strijelčevi mogu imati manjih problema sa bubrezima ili upalom mokraćnih kanala. Kod mlađe generacije – krvna slika i povremeno stres.

Jarac

Iako smatrate da ste u potpunosti dobro, evidentno je da vam je potrebno više vitamina u ishrani. Ulazite u period kada imunitet može postati problem, pa pokušajte da to na vrijeme predupredite.

Ljubav

Slobodni Jarčevi sada mogu ostati slobodni jedino i samo ako to žele. Morate shvatiti da od vas mnogo toga zavisi u ovom periodu, a između ostalog – morate se više otvoriti i pokazati spremnost da osobe koje se već motaju oko vas, prihvatite. Nekima od vas će se, doduše, ovih dana javiti i bivša ljubav ili osoba sa kojom ste nekada davno imali kontakt, što itekako može donijeti dobra dešavanja i pozitivno raspoloženje. U prevodu – pustite neka se stvari dešavaju, nemojte se zatvarati u četiri zida i povlačiti u sebe. Što se tiče onih Jarčeva koji su u emotivnim ili bračnim zajednicama, sada u neuporedivo većoj mjeri možete ostvariti i dobru komunikaciju sa voljenom osobom, ali i biti spremni da joj na dnevnoj bazi pokažete koliko vam je zaista stalo do nje.

Posao

Jako polje podrške od strane drugih, jako polje karijere – pred Jarčevima je jedan izuzetan period koji moraju da iskoriste i pokrenu svoje planove. Nema više potreba za bilo kakvim čekanjem, sada je

pravi momenat za djelovanje. Kod nekih od vas pokrenuće se pitanja promjene radnog mjesta ili čak unapređenja ili poboljšanja uslova na radnom mjestu. U ovim danima funkcionišete više nego dobro, potpuno ste usredsređeni, imate dobre planove i organizaciju i tačno znate šta vam je činiti….

Ne može se reći da ste u potpunosti opušteni, ali evidentno je da su se finansijske prilike promijenile u vašu korist. Nekima od vas ove sedmice stoji i dugo čekana, veća isplata.

Sem veće potrebe za mineralima i vitaminima, da biste ojačali svoj imunitet, vi nemate problema u zdravstvenom segmentu.

Vodolija

Kako otpočnete ovu sedmicu, tako će vam biti do kraja. Ako od ponedjeljka navalite na klopu, naročito na slatkiše, nećete moći nikako da se uvedete u red.

Ljubav

Ukoliko ste slobodni, osoba koju upoznajete preko prijatelja ili posredstvom društvenih mreža, mogla bi vas itekako zaintrigirati. E sad, imamo tu dva problemčića. Prvi – moguće je da je ovo neko ko ne živi u vašem mestu, pa će to biti ljubav „na daljinu“. Drugo – vrlo lako može da se desi da ova osoba već ima nekog pored sebe…..Vodolije u emotivnim ili bračnim vezama sada mogu da proglase primirje i da sa voljenom osobom otpočnu sa vraćanjem u normalan tok i funkcionisanje. Doduše, potresi koji su bili aktuelni u prethodnih par nedjelja još uvijek se povremeno provlače kroz neke manje rasprave, ali evidentno je da se „tlo smiruje“. Da bi se stvari razriješile u potpunosti, potrebna vam je otvorena i iskrena komunikacija, pa nemojte bježati od nje….

Posao

U polju karijere su Sunce, Jupiter i Merkur, pa je ovo pravi trenutak da Vodolije počnu da se više angažuju u poslovnom segmentu. I polje inostranstva vam je odlično postavljeno, pa je itekako moguće da gro vašeg angažovanja ide u ovom pravcu. U svakom slučaju, poenta je u tome da sada treba prionuti na posao, jer što više budete aktivni i ažurni, više će se šansi i prilika i otvoriti pred vama. Poboljšajte malo svoju organizaciju, jer povremeno dedjelujete haotično i bez ikakvog reda i smisla.

U finansijskom segmentu – dosta toga se „namješta“ da vas izvuče iz nekih većih troškova i dugovanja. Bićete zadovoljni rezultatima.

Uspjevate da pronađete dovoljno snage i energije u sebi da se izborite sa zahtjevnom svakodnevicom. Obavezno se više odmarajte, jer vam je to sada neophodno. Generalno – dobro ste.

Ribe

Ribe neka se bace na kuvanu hranu. Na vašem stolu je u ovom periodu neophodno i više ribe, a manje mesa i mesnih prerađevina. Slatkiše u potpunosti izbacite i konzumirajte citruse.

Ljubav

Mars je i zvanično izašao iz vašeg polja partnerskih odnosa, što će donijeti rasterećenje i jednu neuporedivo lakšu i harmoničniju situaciju sa partnerom. Oboje shvatate da je vrijeme da mijenjate nešto, da popravljate ono što ste pokvarili u prethodnom periodu, i oboje ste voljni da se do maksimuma potrudite. Ne samo da se vaši odnosi sada mogu popraviti, u njima takođe može doći i do porasta nježnosti, senzualnosti i strasti. Doduše, i ljubomora će biti prisutna, ali ako je u malim količinama – ona je samo začin ljubavi, zar ne? Ukoliko ste slobodni, jako vam prija da komunicirate sa nekim ko je možda nešto dalje od vas ili ko samo povremeno dolazi u vaš grad. Ne smatrate da ovo ide u pravcu ljubavne veze, ali vam prija da pričate sa osobom koja na isti način gleda na život, kao i vi.

Posao

U vašem polju inostranstva nalaze se Sunce, Merkur i Jupiter, što će mnoge Ribe usmjeriti na jačanje saradnji sa strancima. Takođe, ovo je odličan period i za dodatno obrazovanje, za kurseve, za edukaciju, za seminare. Koristite prilike koje vam se nude, jer ćete na taj način poboljšati i svoje poslovne pozicije. Generalno gledano – ovo je period kada Ribe polako treba da pokreću svoje planove i da se usmjeravaju na poslove i projekte koje već neko duže vrijeme imaju u glavi. Isplativi dogovori i saradnje.

Finansijskim segmentom ćete biti zadovoljni. Nema tu nekih priliva koji iskaču iz prosjeka, ali sada ste mirni po pitanju troškova i dugovanja.

Kod mlađih pripadnika ovog znaka još uvijek stoji povišen nivo stresa. Što se starijih tiče, trebali bi da provjeravate pritisak češće.