Sedam znakova da uništavate svoju vezu

Kada nešto u vezi pođe po krivu, nerijetko osoba za to krivi partnera. No, za kvalitetnu vezu je potrebno dvoje i ne možemo za sve probleme uvijek kriviti drugu stranu. Zato donosimo 7 znakova koji mogu ukazivati na to da s vašom vezom nešto ne štima, a krivac ste možda baš vi.



1. Ovisni ste o mobitelu

Znanstvenici sa univerziteta u Arizoni kažu da provođenje puno vremena na mobitelu može naštetiti vezi. Ova vrsta ovisnosti dovela je do pucanja brojnih veza. Stručnjaci savjetuju da se probate prebaciti na nešto drugo, poput čitanja knjiga i da probate kontrolirati koliko vremena provodite na internetu. Ako ste već na romantičnoj večeri, nemojte je provesti čitajući vijesti i u ‘stalkanju’ prijatelje na društvenim mrežama.

2. Ne znate odrediti prioritete

Imate vrlo gust raspored koji ne uključuje privatni život? Alarm za uzbunu. Neka vam i on bude na listi prioriteta. Vrijeme nekako morate pronaći. Probajte s partnerom barem jednom u dvije sedmice otići na spoj, i planirajte zajedničke vikend izlete barem jednom u dva mjeseca.

3. Ne pokazujete podršku

Obično ‘hvala’ se čini toliko trivijalno da mnogi to kompletno zaborave izgovoriti. Međutim, ako vaš partner nešto napravi za vas, nemojte to odmah uzimati zdravo za gotovo. Svakome je potreba lijepa riječ, stoga nemojte zaboraviti zahvaliti partneru (i na malim svakodnevnim stvarima) i reći mu koliko ste sretni što je u vašem životu.

4. Razgovarate službeno

Ljudi koji se vole mogu razgovarati otvoreno i iskreno. Podijelite svoje emocije i detalje svog dana, i slušajte jedno drugo. Nemojte odgovarati samo s ‘dobro’ ili ‘nije mi ništa’, kad očito nešto nije i redu. Ako vas je partner nečim naljutio, probajte mu to reći bez optuživanja i nepotrebne galame.

5. Poludite zbog sitnica

Ne pokušavajte preodgojiti svoju drugu polovinu. Ako ga volite, volite ga s manama i vrlinama. Urlanjem na svaku sitnicu, nećete postići željeni efekt. Ako vaš partner posvuda ostavlja čarape, recite da ćete oprati samo one koje se nalaze u košari. Kad mu ih ponestane, riječi neće biti potrebne.

6. Ne znate pregovarati

Koncentrišite se na to da problem riješite zajedno. Pokušajte to napraviti prije nego dođe do tačke kad ste već oboje izgubili živce. Nemojte probleme gomilati i gurati ih pod tepih. Ako ste usred svađe, pokušajte izaći iz prostorije, makar na pola minuta. Kada se malo smirite, razgovor će biti mnogo produktivniji. Probajte izbjegavati fraze: ‘Dosta mi je, selim se natrag kod svojih.’ (osim ako zaista nije kraj).

7. Nemate povjerenja

Ako želite toplu i blisku vezu, morate naučiti vjerovati partneru. Ne zahtijevajte izvještaj svakog njegovog koraka i ne kopajte mu po mobitelu i mejlovima. Fokusirajte se na dobre stvari i vjerujte mu. Mala doza ljubomore je ok, ali ako ona prelazi granice normale, to vam neće donijeti ništa dobroga, piše Živim.