Sedam znakova da imate seks u pogrešnoj pozi

Nije sve uvijek kao na filmu, ali to ne znači da ne treba da isprobavate različite poze u seksu koje će vas dovesti do ludila.

Ovo su znaci koji vam govore da nešto radite pogrešno.

1. Radite nešto što ste videli na filmu, a zapravo je vrlo neudobno.

Da, možda je izgledalo dobro dok ste to gledali u seriji “Tračara” prošle nedjelje. Ali ako noge počinju da vam se grče, i ne osjećate svoju karlicu, najbolje bi bilo da ovo više ne pokušavate.

2. Birate pozu u zavisnosti od toga koja čini da izgledate mršavije.

Ako vam je na prvom mjestu to kako ćete izgledati u određenoj pozi dok imate odnose, male su šanse da ćete uopšte uživati u seksu. Pritom, ukoliko spavate sa nekim ko misli da niste dovoljno privlačni i seksi u svim pozama, već imate dovoljno veliki problem.

3. Probali ste drugačiju pozu jednom, i odmah svršili.

Dešava se da parovi imaju jednu pozu koja im postaje rutina, koju iz nekog razloga smatraju dovoljno dobrom za oboje. Ipak, ako vam se desi da dostignete vrhunac čim probate nešto drugo, to je znak da treba da promijenite mišljenje o prvobitnom načinu vođenja ljubavi.

4. Dopuštate partneru da uvijek bira pozu.

Šanse da će on odabrati one poze koje vama najviše odgovaraju i koje se vama najviše sviđaju su jako male, s obzirom da on nije vi i da vjerovatno ni ne zna koje su to poze. Ali, ne dozvolite to! Odaberite pozu u kojoj se sjajno osjećate, i njemu će se to dopasti.

5. Trudite se da ne pokvarite frizuru.

Ne možete da očekujete da će vaša kosa ili šminka biti perfektno sređeni dok vodite ljubav sa partnerom. Zapravo, ako brinete o tome dok imate intenzivan seks, samo ćete ga pokvariti.

6. Nemate iskustva u toj pozi.

Ukoliko se trudite tokom seksa da zapravo shvatite kako da svoje noge savijete iza leđa, kao što je to mogla vaša Barbika, samo da biste došli do užitka, male su šanse da ćete doživeti orgazam.

7. Bolno je.

Seks nikada ne treba da bude bolan, osim ukoliko će vas to stimulisati. Dakle, ukoliko vas nešto boli, posjetite ginekologa. On vas može posavjetovati koje biste poze mogli da praktikujete, a koje će prijati vašem tijelu.

(Prva.rs)