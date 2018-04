Sedam trikova za lakše korišćenje računara

Pročitajte ih i zapamtite, možda vam zatreba.

Šta kad slučajno zatvorite tab u kome je sadržaj koji vam treba? Kako sačuvati web stranicu kao PDF? Pripremili smo izbor sedam zgodnih trikova koji se mogu pokazati kao vrlo korisni.

Zatvorili ste slučajno tab? Evo kako da ga brzo ponovno otvorite

Ako ste slučajno zatvorili tab u web pretraživaču, u operativnom sistemu Windows ponovno ćete ga otvoriti ako zajedno pritisnete Ctrl, Shift i T. Za macOS treba da pritisnete kombinaciju Cmd, Shift i T.

Kako sačuvati web stranicu kao PDF?

U Windowsima pritisnite zajedno Ctrl i P, pa odaberite Save as a PDF. Za macOS: Cmd + P, pa iz padajućeg menija odaberite Save as as a PDF.

Kako pronaći knjigu na Googleu?

U Googlovom pretraživaču otvorite naprednu pretragu i odaberite format datoteke – PDF, DOC, RTF, DjVu – pa upišite naziv knjige.

Kako pretvoriti Googlov pretraživač u digitron?

U Googlov pretraživač ukucajte formulu (na primjer, 100/1.25 ili 18+532) i pritisnite taster Enter.

Kako sačuvati stranicu na Facebooku?

Ako želite da sačuvate stranicu na Facebooku za kasniji pregled, odaberite Save link pri vrhu stranice. Kako biste ponovno vidjeli to što vas zanima, u meniju otvorite Saved.

Kako brzo promenjiti veličinu slova u Wordu?

Da biste brzo promjenili veličinu slova u Microsoftovom programu Worf u Windowsima i macOS-u postupak je isti: pritisnite zajedno tastere Shift i F3.

Čemu služe mala ispupčenja na tipkama?

Tipke F i J na tastaturi imaju mala izbočenja. Znate li čemu služe? Tu su kako bi vam pomogla pri kucanju naslijepo. Nad njima bi trebalo da budu kažiprsti lijeve i desne ruke.

