SDS tvrdi: Vlada dobila opomenu pred tužbu zbog radara!

“Imamo informaciju da su tri firme koje su na tenderu dobile posao sa radarima, poslale opomenu pred tužbu na nadresu MUP-a”, tvrde u SDS-u. Hvale Vladu što je odustala od projekta, ali upozoravaju da bi se ove tri kompanije mogle obeštetiti na sudu. I dok iz MUP-a negiraju ove navode, u SDS-u tvrde da će Srpska izgubiti milione.

“Svakako da ove tri firme imaju pravo i mogućnost da dobiju i da se oni obeštete odnosno da Republiku Srpsku oštete. Ono što je problem jeste što bi se takvim stvarima pored tužilaštva trebalo baviti i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ono je direktno uvučeno u ove probleme”, kaže Nedeljko Glamočak, potpredsjednik SDS-a.

U MUP-u odgovaraju da firme koje su prošle na tenderu nemaju potrebu da šalju opomenu, jer Vlada nije nije odustala od projekta. Čeka se dodatna analiza, što ne znači da će se promijeniti model finansiranja. Sve je u rukama firme Havreks i poznatog ekonomiste Zorana Pavlovića, čija analiza treba da da odgovor šta je najisplativije za Srpsku.

Javno privatno partnerstvo ne dolazi u obzir, složno poručuju članovi odbora za bezbjednost, a Drago Kalabić poručuje da su analizu trebali raditi stručnjaci.

“Ali, ne ovaj kvazi stručnjak. Apsolutno ne vjerujem u to ovaj mi je lik jako sumnjiv koji je to radio, jer sam gledao neke druge njegove komentare koji su potpuno u suprotnosti sa onim što je on uradio u ovom slučaju znači vrlo sumnjiv lik. Mislim da MUP ima dovoljno stručnjaka iskusnih ljudi koji sve o tome znaju i mislim da to njima treba prepustiti”, rekao je Drago Kalabić,član Odbora za bezbjednost Narodne skupštine RS.

“Zakon o budžetskom sistemu ne dozvoljava da se ovaj projekat realizuje putem javno privatnog partnerstva i da se novčane kazne dijele po principu pola pola.Tu nema nikakve mogućnosti”, kaže Milanko Mihajilica, predsjednik Odbora za bezbjednost u Nrodnoj skupštini RS.

Javno – privatno partnerstvo predložio sam kao posljednju opciju, odgovara Zoran Pavlović i to u slučaju da Vlada ne bude imala novca. Tvrdi da ga u trenutku kada se MUP odlučio da raspiše tender zaista nije ni bilo, u šta se i sam uvjerio.

“Situacija prije godinu i po dana je bila takva da čak i za studiju koju smo radili smo čekali novac tri mjeseca i na kraju smo bili plaćeni kroz multilateralnu kompenzaciju”, navodi Zoran pavlović, vlasnik firme “HAVREX d.o.o”.

Kako Vlada nije imala 12,5 miliona, MUP se odlučio za opciju da privatne firme nabave opremu i deset godina sa vladom dijele zaradu od kazni na pola. Zoran Pavlović kaže da Vlada treba podršku kompanija koje su se već bavile poslom postavljanja radara, bez obzira koji model finansiranja budu izabrali.