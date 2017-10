SDS traži raspuštanje Skupštine, Dodik uzvraća: “Eto baš neću”

Raspusti skupštinu i raspiši nove izbore – dan poslije burne sjednice, lider SDS-a poručuje Miloradu Dodiku. E baš neću, odgovara Dodik – uz poruku da mu je drago da je Govedarica konačno shvatio koje su nadležnosti predsjednika.

SDS od Dodika traži da pod hitno obavi razgovor sa predsjednikom Vlade i predsjednikom Parlamenta i da već naredne sedmice donese odluku.

“Dolazimo do jedne potpuno kristalno jasne situacije – da bi izbjegli potencijalne režimske noći i ovakve cirkuske vratolomije koje nam priređuju poslanici iz vladajućih partija parlament bi trebao biti raspušten i da idemo u nove izbore, da to sve završimo do nove godine”, izjavio je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

“Konačno nešto i zna. Pa ja i jedini mogu raspustiti parlament. Ali eto neću. U stvari ja ne znam šta on hoće, neki dan su tražili ostavku od mene a sada da raspustim parlament. Oni misle da sad oni meni trebaju da govore šta da radim”, odgovara Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Vi ste izdajnici i niste bili na sjednici zato što niste htjeli da glasate za Rezoluciju o vojnoj neutralnosti, opoziciji šamar u lice baca SNSD-ov Srđan Milović. Naša rezolucija je odbijena, a naš stav je odavno poznat uzvraća opozicija.

“Ovdje možete da vidite da se naš eksplicitan stav nepromijenjen već deceniju i da se on odnosi ka orijentaciji Republike Srbije”, kaže Govedarica.

“To rade isključivo iz razloga da se ne bi zamjerili svojim mentorima sa zapada iz NATO pakta zbog ranije preuzetih obaveza u Sarajevu jer su svojim mentorima obećali da će BiH uvesti u NATO savez”, rekao je Srđan Milović, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS.

Sinoć usvojenu rezoluciju komentarišu od od Sarajeva do Brisela. Ona je udar na Bosnu i Hercegovinu, poručuju iz SDA – zbog čega poslanici “Domovine” sinoć nisu ni ulazili u malu salu.

“Klub koalicije ‘Domovina’ u pripremi ove sjednice jednostavno smatra da je ovo miješanje u nadležnosti države, da je ovo zadiranje u vanjsku politiku oblasti odbrane, što se tiče konkretno aneksa 4. Ustava BiH”, rekao je Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine RS.

Oglasio se i visoki predstavnik koji tvrdi da, što se njega tiče, Rezolucija o vojnoj neutralnosti nema nikakvu pravnu valjanost. Dosta je više da nam OHR drži predavanje, uzvraća Milorad Dodik.

“Po čemu to nije stav? Zašto RS nema pravo da iznese svoj stav o tome? Zašto? Ko će meni reći šta smijem a šta ne smijem ovdje? RS je rekla, ok – RS smatra da trebamo ostati vojno neutralni”, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Sa druge strane, u NATO štabu u Sarajevu čini se da nisu puno zabrinuti. Kažu da nastavljaju saradnju sa bh. istitucijama iako svjesni da u BiH postoje različiti stavovi – ali kažu da nikog neće tjerati da im se pridruži.