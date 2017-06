SDS: Srpska je oštećena zbog smanjenja naknada za koncesije

Vlada Republike Srpske dala je garancije od 320 miliona evra za izgradnju Termoelektrane Stanari – to danas tvrde u u Srpskoj demokratskoj stranci. Čak su načuli da bi elektrana mogla da bude prodata hrvatskoj Elektroprivredi. Osim toga, uperili su prst u ministra industrije Petra Đokića zbog koncesionih naknada.

Republika Srpska godišnje gubi 10 miliona maraka zbog smanjenja koncesione naknade termoelektrani “Stanari”, tvrde u SDS-u. Davor Šešić za sve optužuje resornog ministra koji je, kako tvrdi, smanjenjem naknade sa 3,6 na 0,5 odsto išao u korist EFT-u, kao vlasniku termoelektrane.

“Ako pretvorimo to u neke praktične stvari, vidimo da bi Vlada RS svake godine mogla da pokloni 100 stanova u Banjaluci. Dakle, govorim o najskupljem prostoru, 100 stanova parovima ili višečlanim porodicama. Mogli bismo za 200 novorođenčadi da podijelimo po 5.000 maraka svake godine”, kaže Davor Šešić, poslanik SDS-a u NSRS.

“To nije tačno i nismo smanjili naknade zbog EFT-a, već zbog svih preduzeća koja proizvode struju, a dužna su da plaćaju ovaj namet”, poručuju iz Đokićevog ministarstva industrije.

Da je ostalo dosadašnjih 3,6 odsto od ukupnog godišnjeg prihoda, kažu da bi većina preduzeća propala jer, pored te obaveze koja se sliva u republičku kasu, iste te firme za koncesiju plaćaju još jednu naknadu, koju po osnovu Zakona o naknadama uplaćuju u budžete lokalnih zajednica.

“Mi u ministarstvu i u Vladi svjesni smo da, uz primjenu oba propisa, predviđene naknade od 3,6 odsto od ukupnog prihoda i ove naknade predviđene Zakonom o naknadama, sve i jedan projekat to bi činilo neisplativim. U konačnici ta naknada, po ta oba propisa, preračunata u procenat ukupnog prihoda, iznosila bi između devet i 12 odsto što bi, dakle, čitav projekat činilo neisplativim”, kaže Slavica Bogdanović, stručni savjetnik ministra industrije u Vladi RS.

I dok u EFT-u obećavaju da će se oglasiti u narednim danima – u Vladi su prebrojali pristigle uplatnice. Termoelektrana “Stanari” je, nakon pokretanja komercijalne proizvodnje u septembru prošle godine, državi uplatila oko dva miliona maraka. Lako je izračunati koliko bi se dobilo da je ostala stara naknada, tvrde u SDS-u. Manjak para, po tom osnovu, mogao bi, itekako da se osjeti.

“Imamo najave svake godine ili početkom svake godine da će se gasiti javne kuhinje i da otežano rade. Dakle, sve su to razlozi zašto se nije smjela potpisati manja koncesiona naknada”, kaže Davor Šešić iz SDS-a.

Iz Vlade poručuju opoziciji da će se, po istom osnovu, državna kasa uskoro puniti iz novih izvora, jer su u toku završni pregovori sa preduzećima iz sistema elektroprivrede da i ona uđu u koncesioni odnos. To do sada nisu uradili, iako su po zakonu morali, jer im je dosadašnjih 3,6 odsto naknade bilo previše.

“Ta koncesiona naknada, plus ova naknada po Zakonu o naknadama, njima, pa i bilo kom koncesionaru, čini trošak i to bi evidentno dovelo do povećanja njihovih troškova, a to bi za posljedicu imalo upućivanje zahtjeva od preduzeća iz Elektroprivrede prema Regulatornoj komisiji za energetiku za izmjenu tarifa”, kaže Slavica Bogdanović.

U Vladi su se pohvalili da zbog njihovog novog plana naplata dažbina više niko od njih ne pominje zahtjev za poskupljenje struje. Tako da očekuju da će i preduzeća iz sistema Elektroprivrede, najkasnije do kraja godine, krenuti sa plaćanjem spornih 0,5 odsto.

Krajem dana, ipak su se oglasili iz EFT-a:

“Vlada RS je donijela odluku o smanjenju koncesione nadoknade za sve termoelektrane u RS, ne samo za Stanare, sa 3,6 odsto na 0,5 odsto od ukupnog prihoda, ali je istovremeno zadržala nadoknadu za korištenje prirodnih resursa u iznosu od 1,5 evra po proizvedenom MWh. Nikada nije bila namjera da se plaćaju obje nadoknade, niti bi EFT potpisao ugovor o koncesiji da nije imao odluku Vlade, donesenu u to vrijeme, da će se ukinuti nadoknada za prirodne resurse ili će se smanjiti koncesiona nadoknada. Sa smanjenom koncesionom nadoknadom i zadržanom nadoknadom za prirodne resurse, EFT Stanari će godišnje plaćati oko 10 miliona KM i to je znatno više nego što se za analognu situaciju plaća u svim okolnim zemljama, uključujući i Srbiju. Ponavljamo još jednom, odluka Vlade nije donesena zbog Stanara, nego važi za sve termoelektrane u RS. Termoelektrana Stanari radi profitabilno, redovno otplaćuje kineski i sve druge kredite, kao što redovno i na vrijeme isplaćuje plate za 777 zaposlenih, plate koje su daleko iznad republičkog prosjeka. Za kinesku CDB banku projekat Stanari je prvi projekat u sektoru energetike, gdje se kao zajmoprimac i garantor povraćaja kredita pojavljuje privatna firma. Vlada RS nije garantor bankama za povraćaj CDB ili drugih kredita koje koriste EFT Stanari. EFT nema namjeru da napušta Stanare, ali je moguće da dio akcija prodamo kako bi oslobodili kapital za nove projekte u RS i regionu. Da li je taj partner HEP ili neko drugi, za sada je rano da komentarišemo”, saopštili su iz EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari.