SDA nastavlja u Izetbegovićevom stilu

Namjensku industriju jačaćemo za potrebe tržista, ali i “Za ne daj Bože”, ponavljaju iz SDA i nakon što su takve i slične izjave okarakterisane kao ratnohuškačke, poslije čega je zakazana i hitna sjednica bh. Parlamenta.

Nakon što su iz SDA potvrdili da neće doći, optužuju i predsjedavajućeg Mladena Bosića da je sazivanjem sjednice prekršio poslovnik i da je na djelu pokušaj zloupotrebe bh Parlamenta. Očigledno da Savez za promjene nema snage da se odupre još jednoj provokaciji iz SNSD-a poručuju iz SDA, dok istovremeno bošnjački član Predsjedništva ponavlja sve ono što je i ranije govorio. Ne smatra da takvim porukama priziva sukobe i da bi parlament trebalo da zasjeda.

“To nazvati ratnohuškačkim izjavama je vrlo drsko i vrlo neozbiljno, mislim svaki poslanik koji drži do svog vlastitog digniteta, ne bi trebao da se odazove” kaže bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Nema proizvodnje naoružanja “Za ne daj Bože”, poručuje srpski član Predsjedništva. Mladen Ivanić podsjeća da se tačno zna kada se i zašto proizvodi vojna oprema i da će inspekcija u narednom periodu obići sve firme i podnijeti izvještaj, nakon čega bi trebalo da bude jasnije kakvo je stanje i da li ima proizvodnje mimo zakona.

“Inspekcija ce podnijeti izvještaj da li ima proizvodnje bez ovoga, ako ima te prozvodnje, onda je to krivično djelo, onda je to zatvor, a ako je nema, onda od toga ne treba praviti neku veću temu. Mislim da je to dovoljnan moj dorpinos, a parlamentarci neka raspravljaju o tom političkom aspektu, to je njihovo pravo” kaže Ivanić.

Izetbegović je taj koji bi trebalo da objasni šta znače njegove izjave, poručuju iz SNSD-a. Sada je već izvjesno da sutrašnja sjednica neće biti održana, jer su nakon SDA , bojkot zasjedanja najavile i ostale bošnjačke partije, bez kojih neće biti kvoruma. Ako sjednica ne bude održana, Izetbegović će pokazati da ne poštuje bh Parlament, iako bi SDA trebalo da položi račune ljudima sa čijom se sudbinom igra, poručuju iz SNSD-a.

Hitnu sjednicu bh. parlamenta zakazao je predsjedavajući Mladen Bosić, na zahtjev kluba SNSD-a o to sa jednom tačkom dnevnog reda – ratnohuškačke izjave Bakira Izetbegovića u vezi sa proizvodnjom naoružanja u fabrikama namjenske industrije u Federaciji.

Predsjedavajući Predsjedništva ranije je rekao da Bošnjaci više nikada ne smiju da budu slabi i da BiH neće kupovati skupe avione, već da će proizvoditi oružje za prodaju, ali i “Za ne daj Bože” što je protumačeno kao prijetnja ratom.