Saznajemo: Radojičić traži konzervaciju „Starog hrasta”

Gradske vlasti, sa Igorom Radojičićem na čelu, uputile su Republičkom zavodu za zaštitu kulturno – istorijskog naslijeđa inicijativu za konzervaciju „Starog hrasta”, neformalnog simbola otporu izgradnje poslovnog centra u tzv. Picinom parku, nezvanično saznaje ATV.



Prijedlog, koji je ovih dana upućen na odlučivanje u Zavod, predstavlja svojevrsno iznenađenje i, prema tvrdnjama upućenih, svojevrsnu političku poruku nove gradske administracije.

“Po preuzimanju dužnosti, gradonačelnik je kod podređenih naročito insistirao da se „Stari hrast” očuva po svaku cijenu, shvatajući nužnost očuvanja ovog stoljetnog stabla koji ima veliku kulturno – istorijsku vrijednost. Time je na jasan način stavio do znanja da to stablo neće biti posječeno, bez obzira na to što je, zaista, u lošem stanju, usljed izgradnje obližnjeg stambenog kompleksa, kad se i počelo sušiti”, tvrde naši sagovornici.

Prema saznanjima ATV-a, odluka je sada na odlučivanju u Zavodu, koji treba da obavi neophodne procjene i da odluči da li će se ići u proces konzervacije, kako su to, uostalom, još prije nekoliko godina predlagali aktivnosti ekološki aktivisti.

Bivša gradska administracija je, na preporuku stručnjaka koji su smatrali da je to stablo „biološki mrtvo”, namjeravala da ukloni stablo, ali je, poslije Radojičićeve intervencije, odustala od tog nauma.

“Činjenica je, zaista, da je to stablo „mrtvo” i da u ovakvom stanju može predstavljati opasnost za prolaznike, zbog čega su mu nedavno i skresane grane. Međutim, ukoliko bi bila prihvaćena inicijativa Grada da se stablo konzervira, ono bi bilo očuvano bar u simboličkom smislu”, navode naši sagovornici.