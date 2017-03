Savjeti za sigurnu online kupovinu: Faktori su čovjek i zdrav razum

Slučaj koji se nedavno desio u Prnjavoru podsjetio nas je na oprez prilikom kupovine putem pisanih i elektronskih oglasa. Muškarac iz navedenog grada je preko internet stranice sa nepoznatnom osobom dogovorio zamjenu mobilnog telefona za gasni pištolj.

On je poslao telefon, a u paketu koji je stigao na njegovu adresu – dobio je drveni predmet.

“Slučaj iz Prnjavora je klasična prevara, a treba obratiti pažnju kada se kupuje na internetu. Uvijek imate ocjenu prodavača, a ako je ona ispod 95 ili 90 posto – to je onda sumnjiv prodavač. Ako su ocjene više, to je već ozbiljnije”, kaže Predrag Puharič, stručnjak za cyber sigurnost sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu uz preporuku da se uvijek kupuje sa ozbiljnih stranica.

“One bez obzira na prodavača nude osiguranje, koje isplate ako dođe do prevare. Oni snose refundaciju, a sumnjive stranice izbjegavati u svakom slučaju”.

Kako razlikovati ozbiljnu stranicu za internet trgovinu od neozbiljne?

“Ako imate uređaj koji u prodavnici košta 100 dolara recimo, a na eBayu košta 80 – to je OK. Stranice sa puno reklama, i sa cijenom istog proizvoda od 20 dolara – to već i nije. Uz to možemo dobiti i maliciozan softver. Suštinski, sve je stvar zdravog razuma”, kazao je Puharić.

Za sigurnu online kupovinu potrošači bi na umu trebali imati sljedeće mjere opreza:

Saznajte s kim poslujete.

Kupujte u provjerenim online trgovinama kojima vjerujete. Budite oprezni kada posjećujete nepoznate stranice s ponudom koja izgleda “predobro da bi bila istinita”.

Napravite domaću zadaću.

Uporedite cijene i proizvode prije nego što obavite kupovinu i da biste pronašli najbolju istražite različite ponude. Ako prvi put posjećujete neku stranicu, provjerite komentare i utiske korisnika.

Ne zaboravite provjeriti URL. Prije kupovine obavezno provjerite je li web stranica legitimna. Dva puta provjerite URL web stranice prije nego što ostavite svoje podatke za plaćanje. Budite sigurni da stranica počinje s “https://’. ‘S’ na kraju ‘http-a’ potvrđuje da stranica ima sigurnu vezu.

Potražite oznaku ‘Verified by Visa’.

Verified by Visa je servis koji vam omogućava korištenje lične lozinke da biste zaštitili svoju karticu prilikom online kupovine, što pruža dodatnu sigurnost.

Oprezno s besplatnim ponudama

Na društvenim mrežama često se pojavljuju linkovi na “besplatne” ponude različitih elektroničkih uređaja, no rijetko ko se potrudi pročitati uslove i ona sitna slova.

Kako biste izbjegli glavobolju zbog krađe broja kartice i ličnih podataka, postoje koraci koje potrošači mogu napraviti da ne bi upali u zamku takvih prodavača:

-Provjerite jeste li pročitali i razumjeli sve zahtjeve prije nego što kupite nešto.

-Obratite posebnu pažnju na sitna slova i pregledajte sva polja prije plaćanja. Greške pri ispunjavanju polja mogu vas obvezati da se pridržavate navedenog.

-Uvijek pregledajte izvještaje o svojim mjesečnim troškovima da biste provjerili ima li neovlaštene potrošnje. Ako otkrijete nešto neobično, odmah kontaktirajte banku koja vam je izdala karticu.

-Ako imate bilo kakve pritužbe na ono za što mislite da je “besplatna ponuda”, pokušajte prvo riješiti problem s prodavačem. Ako ne uspijete, odmah kontaktirajte banku koja vam je izdala karticu.

Uz to, pažnju treba obratiti i na onaj dio koji nije direktno vezan uz samu kupovinu, već može zaraziti računar neželjenim reklamnim ili, još gore, virusima.

Pazite na što ćete kliknuti.

Prevaranti koriste pop-up oglase, ali i legitimne web stranice kako bi pokušali ukrasti vaše podatke ili novac.

Zaštita.

Neka antivirusni i antispyware softveri budu ažurirani. Nikada nemojte kliknuti u pop-up prozore ili pratiti stranice koje zahtijevaju unos e-mail adrese. Koristite snažne lozinke.