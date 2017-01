Savjet ministara: U Zakonu o platama astronomske otpremnine

Parlament BiH uskoro bi se mogao pozabaviti još jednim zakonom o platama u bh institucijama. Ovoga puta onim koji priprema Savjet ministara.



Njegovim usvajanjem funkcioneri bi zadržali pravo na astronomske otpremnine odlaskom u penziju. Iako je veliki broj poslanika, aktulenog saziva, tvrdio da je previse oko tridesetak hiljada maraka, iz Savjeta ministara ne predlazu smanjenje.

“Zaposleni u istituciji BiH imaju pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini svojih šest neto plata, izuzimajući nagrade ili šest svojih neto plata iz prethodne godine u BiH, ako je to za njega povoljnije”, stoji u Zakonu.

Ranije se pominjala i mogućnost da se kroz Savjet ministara vrati pravo na takozvani bijeli hljeb, koji je ukinuo Dom naroda. Iako jos nema zvanicnih prijeloga da se pravo na uživanje ove privilegije vrati na pola godine, moguće je da će se i tome pričati u bh Parlamentu. U nevladinom sektoru apeluju na poslanike da dobro razmisle ima li smisla vraćati ukinute privilegije.

“Bilo bi dobro da se ne dira sve ono što je do sada usvojeno, prije svega mislim ukidanje takozvanog bijelog kruha, odnosno onih 12 mjeseci pune plaće, da se ne dira ono što je ukinuto za rad u at hoc komisija, odnosno privremnim komisijama, odnosno naknde, jer je to sastavni dio zastupničkog i delegatskog posla”, rekao je Ivica Ćavar iz CCI-ja.

Savjet ministara još nije usvojio nacrt zakona, jer pokušavaju da nađu novac za povećanje plata policajcima i vojnicima sa srednjom strucnom spremom, ali i njihovim nadredjenima. Šta će na kraju sve biti uvrsteno u zakon, nije siguran ni ministar finansija.

“Mi smo opet po zaključku oba doma pristupili izmjeni zakona o placama i nadam se da će ga Savjet ministra proslijedi u parlamnet i sasvim normalno da će biti prilike i za korekcije i za sve ono sto je opravdano”, rekao je ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda.

O jedinstvenom zakonu o platama već dugo se priča. Dugo ga čekaju u bh parlmanetu, pa je odbijeno nekoliko ranijih prijedloga za ogrančavanje atronomskih primanja. Po ocjeni mnogih, zakon Savjeta ministra i ako dođe pred poslanike mogao bi samo da uvede više reda u načinu obračuna plata, ali teško da će značajnije zadirati u trenutna primanja funkcionera.