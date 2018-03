Savjet ministara dao saglasnot za igradnju graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija

Spreman novac za most na Savi i završetak autoputa Banja Luka - Doboj

Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić izjavio je da će Republika Srpska zemljište na kojem će biti izgrađen granični prelaz i carinski terminal između Bratunca i Ljubovije ustupiti Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) dok god ono bude potrebno UIO.

“Rok nije definisan i Republika Srpska će ustupiti zemljište UIO sve dok je ono potrebno Upravi”, rekao je Mektić novinarima u Sarajevu, gdje se održava sjednica Savjeta ministara.

On je naveo da je u prvom dijelu sjednice najviše raspravljano upravo o zahtjevu UIO da Savjet ministara da saglasnost za potpisivanje ugovora sa Vladom Republike Srpske u vezi sa gradnjom carinskog terminala na graničnom prelazu između Bratunca i Ljubovije.

“UIO uz ugovor nije dostavila svu prateću dokumentaciju. Zatraženo je da UIO, uz notarski ugovor koji je zaključen, dostavi i određeni dio prateće dokumentacije koja je navedena kao sastavni dio tog ugovora, kako bi Savjet ministara mogao da donese odluku”, istakao je Mektić.

On je naglasio da niko nema namjeru da na bilo koji način osporava taj ugovor i da će Savjet ministara da donese odluku o prihvatanju i davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora, s tim da do naredne sjednice, odnosno do kraja ove sedmice, UIO treba da dostavi potrebnu dokumentaciju.

“Za građevinsku dozvolu potreban je projekat i uknjižba zemljišta. Projektna dokumentacija se ne može sačiniti dok ne izvršimo kategorizaciju graničnog prelaza. Stav institucija BiH je da to bude međunarodni granični prelaz za kontrolu putnika i svih vrsta roba sa fitosanitarnim inspekcijama i drugim. Nadam se da Srbija neće imati ništa protiv toga”, rekao je Mektić i dodao da je imenovana pregovaračka delegacija BiH.

On kaže da je Ministarstvo bezbjednosti BiH dobilo zadatak da još jednom uputi pismo Vladi Srbije da imenuje prgovarački tim i da odredi mjesto i vrijeme pregovora za određivanje kategorizacije graničnog prelaza.

“U skladu sa kategorizacijom graničnog prelaza biće urađen i projekat. Na sjednici Savjeta ministara još jednom je konstatovano da je BiH obezbijedila sredstva za izgradnju tog terminala”, naveo je Mektić.

On je istakao da je Savjet ministara na današnjoj sjednici utvrdio Nacrt zakona o obezbjeđenju depozita u bankama BiH.

(Srna)