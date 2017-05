Savez za promjene traži smjenu Vlade RS

Sve što je potrebno za smjenu Vlade Željke Cvijanović sakupili su u Savezu za promjene. Imaju 186 stranica materijala i 150 tabela i dijagrama, gdje su tvrde dokazali koliko je teška ekonomsku situaciju.

Sakupili su potpise 31 poslanika i nedostaje im još 11 za da izglasaju nepovjerenje Vladi. Dokument su predstavili simbolično na godišnjicu protesta, a najavljuju i nove ako vlast pokušaju da spriječe raspravu.

“Ne bi trebalo da se desi da vladajući poslanici na samom dnevnom redu odbiju dnevni red koji smo pripremili, da odbiju ovaj materijal i da na taj način bude blokirana bilo kakva vrsta rasprave u Narodnoj skupštini. Ako se ovaj dokument bude ignorisao, onda ćemo morati, nažalost, da razmišljamo na potuno drugačiji način”, kaže Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

“Ukoliko se odlučimo da u nekoj perspektivi da svoje demokratsko pravo koje ne možemo da ostvarimo u parlamentu odlučimo se da ga ostvarimo demokratski naravno na ulici, vanparlamentarnom borbom. Ovaj put nas neće spriječiti izvođenje kontramitinga Dodika i njegovih sljedbenika”, rekao je Dragan Čavić, predsjednik NDP-a.

“Niko vas više ne uzima za ozbiljno”, odgovara predsjednica Vlade. Sve smo vidjeli od opozicije osim pobjede na izborima, poručuje Željka Cvijanović i dodaje da se ne plaši novih protesta.

Predsjedik Republike kaže da će opozicija doživjeti novi neuspjeh, uvjeren da ima većinu i da neće doći do podjela u koaliciji. Kaže da se savez sa DNS-om neće slomiti na pitanju RŽR Ljubija i poručuje da se opozicija uzalzud nada.

“Koalicija je stabilna. Vidjećete to sada na priči kada opozicija pokrene pitanje povjerenja. Potpuno spremno to dočekujemo, može da to bude legitimno, ali mislim da će proći ko “bosi po trnju”. Ali imaju pravo poslije toga i da se ljute to je njihovo pravo”, ističe Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

U Savezu za promjene svjesni su da bez DNS-a neće uspjeti pa na njih ozbiljno računaju. Očekuju i glasove drugih poslanika, ali još ne žele da otkriju kojih jer pritisci tvrde stižu sa svih strana.

“Nismo razgovarali sa rukovodstvom to sam prvo rekao, ali smo razgovarali sa poslanicima iz DNS-a u skupštini i postoji slaganje po određenim pitanjima i djelovanju kroz odbore, a to je prije svega odnos prema Ljubiji. Ne znam šta treba biti konkretnije”, poručuje Čavić.

“O ovome su obavješteni svi poslanički klubovi i moram vam reći da jedan dio poslanićkih klubova vrlo ozbiljno razmišlja o budućem djelovanju”, kaže Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Promjene u Vladi tražili su i pojedini poslanici vladajuće većine što je opozicjji dodatni vjetar u leđa. Sutra će inicijativu i zvanično uputiti u proceduru, a zatražiti posebnu sjednicu Narodne skupštine