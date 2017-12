Savez logoraša iz BiH najavljuje tužbu protiv Hrvatske ako ne dođe do nagodbe

Savez logoraša iz Bosne i Hercegovine najavilo je tužbu protiv Republike Hrvatske nakon što je Međunarodni sud u Hagu potvrdio prvostepenu presudu u predmetu “Prlić i drugi”.

Ipak, iz ovog udruženja ističu da bi radije da dođe do sudske nagodbe, međutim, ukoliko ne dođe do nje, onda se ide na tužbu.

Predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković je za Avaz.ba kazao kako su tužbe nešto što je teret za žrtve, ali i otežavajući momenat za Hrvatsku i za njen ugled u međunarodnoj zajednici.

– Obeštećenje žrtava je puno bolja i povoljnija opcija. Prije svega, poštivaćemo i uvažavati struku. I, ukoliko struka, a to su advokati, koji se razumiju u Međunarodno i obligaciono pravo, procijene da ima elemenata, valjanosti i potrebe za podnošenjem tužbi, onda ćemo to poslušati. Jasno smo u više navrata kazali da nismo ohrabreni ukoliko dođe do tih tužbenih zahtjeva. Ono što želimo jeste da se izvrši reparacija žrtvama torture, znači logorašima, koje su, kako je to kazala presuda u Haškom tribunalu u predmetu “Prlić i drugi”, dokazan udruženi zločinački poduhvat, i gdje je utvrđena odgovornost političkog i vojnog rukovodstva u Hrvatskoj – kazao je Mešković.

Mešković je istakao kako bi volio da se cijeli slučaj riješi sporazumom.

– Hoće li to biti s Vladom Hrvatske ili nekom drugom institucijom u vezi s reparacijom, odnosno naknadom žrtvama, nije ni bitno. Ipak, ukoliko ne dođe do toga, a struka kaže da su tužbe jedina opcija, onda ćemo prihvatiti savjet i prijedlog struke – ističe Mešković.

U interesu logoraša

Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković je u izjavi za hrvatske medije kazao kako tužba logoraša iz Bosne i Hercegovine nema osnove. Mešković je kazao da ne bi puno komentarisao tu izjavu Plenkovića.

– Znam da je Plenković davao izjave u onoj minuti kada je presuda izrečena i tada je imao neke loše poruke. Kako je vrijeme prolazilo, vjerovatno je korigovao svoje mišljenje i stav, te se suočio s istinom. Premijer Hrvatske ima pravo da kaže, ali isto tako pravo da kažu imaju i advokati i ljudi od struke iz Hrvatske, a oni tvrde da bivši logoraši imaju pravo tužiti Hrvatsku. Eminentni advokati su stava i mišljenja i šalju poruku vladi Hrvatske da bi bilo najbezbolnije da se nagodi sa žrtvama torture. Ovom prilikom želim da kažem da nisu samo logoraši žrtve “Herceg-Bosne” i tu bi se moglo otvoriti široka lepeza žrtava, i ljudskih i drugih ,ukoliko dođe do jedne vrste omalovažavanja i odbojnosti – kazao je Mešković.

Dodao je da će Savez logoraša BiH raditi sve u interesu žrtava, logoraša.

– Žrtve i logoraši će biti na primarnom mjestu. To je osnov i sve naše aktivnosti, da li na bilo koji način da se izvrši obeštećenje žrtava, će imati svoju poruku i težinu. To je interes Bosne i Hercegovine, ne samo žrtava već i mladih generacija koje nisu zapamtile strahote. Pored ostalog, to je funkcija suočavanja s prošlošću i sprečavanja ponavljanja da više ne bude ni zločina, agresije, rata – ističe Mešković.

Ne dizati tenzije

Na kraju je dodao kako i država BiH treba pomoći žrtvama kako bi se našlo zajedničko rješenje.

– Lično očekujem da se predstavnici vlasti i politike u BiH uključe u ovaj slučaj i pomognu žrtvama. Da ne bude da nevladin sektor bude neko ko će se boriti za istinu i pravdu. Iza ovog problema moraju stati institucije države. Presuda Haškog suda je pravosnažna, zabetonirana i nema više razloga da neko diže tenzije, da omalovažava žrtve i da okreće glavu od ovog problema. U presudi suda u Hagu dokazana je efektivna kontrola Hrvatske u političkom i vojno-policijskom dijelu u BiH, odnosno tzv. Herceg-Bosni. Sada, na najbezbolniji način treba vidjeti kako pomoći žrtvama. Molim sve one koji su u institucijama BiH da pomognu žrtvama kako bi našli zajedničko rješenje i da istina bude vidljiva. Apelujem da aktuelna vlast stavi u funkciju podrške i zaštite žrtvama torture – zaključio je Mešković.

