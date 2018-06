Savanović: Nemjerljiv doprinos 1. i 2. krajiškog korpusa u odbrani Srpske

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da su Prvi i Drugi krajiški korpus Vojske Republike Srpske dali nemjerljiv doprinos stvaranju i odbrani Republike Srpske.

On je istakao da je VRS prepoznala ono što može da se dogodi srpskom narodu, a to je nastavak pogroma počinjenog od 1941. do 1945. godine.

“Poučen istorijskim iskustvom i stradanjem, srpski narod se organizovao devedesetih godina prošlog vijeka zajedno sa političkim rukovodstvom da ne bi ponovo doživio sudbinu iz Prvog i Drugog svjetskog rata”, istakao je Savanović novinarima, nakon što je u banjalučkoj kasarni “Kozara” prisustvovao obilježavanju Dana Prvog i Drugog krajiškog korpusa VRS.

On je podsjetio da je Prvi krajiški korpus bio najveća formacija u VRS i da je kroz njega prošlo 127.000 boraca, od kojih je poginulo 7.000.

“Prvi krajiški korpus uspio je da, probojem koridora kroz Posavinu, poveže istočni i zapadni dio Republike Srpske i omogući život u zapadnom dijelu”, istakao je Savanović.

On je rekao da je Drugi krajiški korpus imao ulogu da brani zapadne granice Republike Srpske – područje Grahova, Drvara, Glamoča, koji su, nažalost, na kraju rata pali u neprijateljske ruke uz podršku NATO-a.

Savanović je naglasio da je sloboda srpskog naroda zasluga boraca VRS, kao i MUP-a Srpske, koji su dali živote za odbranu Republike Srpske.

U okviru obilježavanja Dana Prvog i Drugog krajiškog korpusa VRS, u Crkvi Svetih velikomučenika jasenovačkih u banjalučkoj kasarni “Kozara” danas je služen parastos poginulim borcima VRS, nakon čega su položeni vijenci na spomen-ploču.

