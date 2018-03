Sava se povlači, još rano za pocjenu štete

U potrazi za nestalim dječakom, pretraga Une do ušća u Savu

Mulj, smeće i vlagu u kućama je ostavila rijeka Sava nakon što se djelimično povukla. Bogdo Lajić iz Vrbaške u blizini Gradiške i dalje je kod rođaka, a stvari u kući su još podignute. Za sada su uspjeli, samo da obrišu blato, a u kuću, priča Lajić, neće skoro.



“Evo sad isušujem to, otvaram malo prozore i vrata. Ložim vatru, dobio sam neku sušilicu za to sve. Ne može se isušiti ni za mjesec dana, nema govora. Vidiš, do prozora je povukla vlaga. Neuslovno je za živjeti”, rekao je Bogdo Lajić iz Vrbaške.

Kroz slično je prolazio i prije nekoliko godina pa sada zna da ga muka sa vlagom tek očekuje. Najviše se ipak boji zaraza koje je Sava ostavila za sobom.

Voda je do prije nekoliko dana bila skroz do puta. Procjenjuju da se povukla više od 70 cm. Iako u kući više nema vode, štala je i dalje poplavljena.

Stoku su prije poplave Lajići odveli u selo pored. Šteta će, vjeruju, biti velika. Kolika je trenutno, u opštini Gradiška kažu da još ne znaju jer čekaju da se voda potpuno povuče. Nakon toga će komisija za procjenu štete odraditi svoj dio posla.

“Formirali smo komisiju koja će zajedno sa predstavnikom iz Ministarstva poljoprivrede, obići sve ugrožene objekte i zasijane površine. Napravićemo zapisnik i sa tim procjenama obratiti resornom ministarstvu i Vladi RS da zajedno sagledamo mogućnost kako tim ljudima da pomognemo”, rekao je načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić.

U Gradišci je sada vodostaj Save 798 cm, a u Srpcu 920cm. I u jednoj i u drugoj opštini je i dalje premašena kota vanredne odbrane od poplava, ali vodostaj konstantno opada.