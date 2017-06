Sastanak sa autoprevoznicima o nelegalnom prevozu putnika

Direktor preduzeća “Stanišić“ Njegoš Poljaković, koji je na paljansku autobusku stanicu nedavno stavio ključ u bravu, uspio je da zbog ilegalnih prevoznika okupi sve nivoe vlasti. I to je, izgleda, jedini uspjeh.

Nakon sastanka sa predstavnicima entietskih ministarstava, saobraćajnim inspektorima i predstavnicima granične policije BiH, dobio je samo obećanja.

“Da će se naći neki zaključci u narednom periodu gdje ćemo mi imati ozbiljnost svih institucija koje su zaista zakonom nadležni i ovi građani ih plaćaju da rješevaju naše probleme da ćemo naći rješenje, ali rješenja nema na vidiku”, kaže Njegoš Poljaković, direktor preduzeća “Stanišić “ I autobuske stanice Pale.

Da saradnje nedostaje, potvrđuje i činjenica da su u resorima saobraćaja tek danas saznali da je BiH za samo četiri mjeseca zbog ilegalnog prevoza izgubila 10 miliona maraka. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva upozorava da u rješevanje problema treba da se uključe svi nivoi vlasti, ali prije svega inspektori rada.

“Ovdje se krši i zakon o radu. Oni što prevoze nelegalno, osim što krše propise iz oblasti saobraćaja takođe se bave i radom na crno, ti ljudi nisu ni prijavljeni kako predviđa zakonodavni sistem RS i BiH, i mnogi drugi zakoni su prekršeni, ako hoćete i utaja poreza”, rekao je Nenad Vuković, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Republički inspektor tvrdi da on i njegove kolege kažnjavaju ilegalce iz Srbije i Hrvatske, ali je ta kazna, kaže, mizerna u odnosu na njihovu zaradu.

“Pošto se radi o stranom prevozniku kažnjava se posada do 200 maraka, ako plati u roku 8 dana to je 100 maraka i to je njima stimulativno, u odnosu da im inspektori nalaze jednom u dva – tri mjeseca“, ističe Danislav Drašković, glavni republički i saobraćajni inspektor.

Inspektori su privodili i ilegalne prevoznike zadržavajući ih kod sudije za prekršaje i do 12 sati, ali ni to nije bilo dovoljno, pa se krenulo u izradu novog Zakona.

Kazne bi, umjesto dosadšnjih 200, trebalo da budu od 2000 do 5000 maraka, a još ozbiljnija kazna bi moglo da bude momentalno isključivanje iz saobraćaja.