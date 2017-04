Sastanak o Agrokoru: Nije negativan scenario u BiH!

Predstavnici Agrokora danas su se dobro poigrali sa BH političarima. Sastanak koji su juče pompezno najavili predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić i federalani premijer Fadil Novalić, sat vremena prije najavljenog sastanka, čelnici Konzuma u BiH su otkazali.

I taman kada je Agrokorovoj upravi, pored bilansnog minusa stavljen i onaj poslovni, iz ambasade Hrvatske uslijedio je hitan poziv na sastanak. A, nakon sastanka napokon optimistične vijesti.

“Nije negativan scenario u BiH. Ukupan dug prema dobavljačima, što se ovih dana jako eksploatisalo je 131 milion maraka, prema domaćim dobavljačima i to je kritično pitanje koje je zanimalo sve i on je manji nego što su ukupna potraživanja Konzuma i manji nego što su zalihe.I plaćanje funkcioniše gotovo, pa normalno”, izjavio je Fadil Novalić, predsjednik Vlade Federacije BiH.

“Nama je bilo bitno da se te spekulacije koje su se pojavile u novinama razbistre, mislim da je svima u interesu da se zadrže radna mjesta, da radnici redovno dobijaju svoje plate, a to jeste slučaj sa ovim kompanijama“, kaže Ivan Del Vekio, ambasador Hrvatske u BiH.

Dug prema dobavljačima u cijeloj BiH kćerki-firmi Agrokora je nešto veći 318 milina maraka. Informacija da se gasi hiljadu radnih mjesta i zatvaraju poslovnice Konzuma koje nisu rentabilne polovično su tačne. Direktor Konzuma za BiH najavljuje zatvaranje deset poslovnica, ali kaže otkaza neće biti.

“Takođe ćemo zatvoriti desetak malih prodavnica koje su nerentabilne i nemaju veze sa rekonstukcijom Agrokora, jer nama je Agrokor vlasnik”, rekao je Tomislav Bagić, direktor Konzuma u BiH.

Na pitanje da li su radnici dobili otkaze Bagić tvrdi:” Ne, mi uvijek primamo i raskidamo ugovore i nema nikakve priče o hiljadu otkaza.

Cijelu priču oko Agrokor afere prate pomno u Srpskoj. Predsjednik RS Milorad Dodik poručuje da će Srpska učiniti sve da zaštiti svoju imovinu i da se na tome posljednjih dana itekako radi.

“Oni koji su dužni da nekom nešto objašnjavaju, to je Agrokor, jer je njihovo spekulansko djelovanje na tržištu u region dovelo do ovoga, nije moje i moga oca, nego njihovo, prema tome šta mi imao tu objašnjavati. Mi ćemo tamo zadržati naše dobavljače i sigurnost koliko god to možemo. I radnike koji tamo rade i poslovanje i to je nama važno“, porućio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

“Ono što je sigurno da Srpska neće biti koleteral hrvatske firme”, poručuje Dodik.

Neizmireni dobavljači očekuju rasplet u Agrokoru. Za sada su stopirali isporuku svojih proizvoda. Na potezu je nova uprava koja za sada mudro ćuti o svojim narednim postupcima.