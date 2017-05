Sastanak kod Ivanića: U potrazi za odgovorima na upitnik EU

Skoro pola godine nakon što je BiH dobila upitnik, umjesto 3.000 odgovora, u Brisel može otići samo jedan.

Nema nijednog usaglašenog pitanja, na nivou Bosne i Hercegovine. To dovoljno govori o optimizmu iz decembra prošle godine, kada je obećan snažan zamah i veliki posao koji će svi obaviti na vrijeme.

Umjesto toga, ponovo dileme. Prvi je pokušao da ih riješi predsjedavajući Predsjedništva, sa premijerima i zamjenikom predsjedavajućeg Savjeta ministara. Još se nisu sastale ni radne grupe, pa zajedničkih odgovora nema ni na vidiku.

“Svaki nivo vlasti je pripremio svoje odgovore, ali ću ponoviti – još ne postoje zajednički odgovori i još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora. Svaki nivo vlasti ima svoje odgovore, ali to nije odgovor BiH. Odgovor BiH će biti kada se kroz mehanizam koordinacije dođe do tog odgovora”, rekao je Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Željka Cvijanović poručuje da postoje zastoji u funkcionisanju mehanizma koorodinacije. Procedure se, kaže, moraju znati i poštovati, što je osnovni preduslov da BiH na pitanja odgovori jednim glasom. Republika Srpska je završila dobar dio posla.

“Mi se nismo slagali sa određenim stavovima ili metodologijama koje su bile prezentovane kako to treba da se radi, ali, isto tako, imali smo priliku da kažemo da će 29. maja biti sastanak naše komisije za evropske integracije i da će to biti prilika za dodatne korake i procedure”, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Kako će se na neka od pitanja odgovoriti jednim glasom, to još nikom nije jasno. O ustavnim promjenama, BiH bi mogla poslati više različitih odgovora, ali dok ta pitanja dođu na dnevni red, očigledno da treba uraditi još mnogo posla.

“Što se tiče Federacije, koju predvodim ja, nismo preveli sve materijale. Imamo još tri oblasti prevesti, do petka ćemo to uraditi, to je okoliš, životna sredina”, kaže Fadil Novalić, predsjednik Vlade FBiH.

U Bosni i Hercegovini oćigledno nema ko ni da prevodi upitnik, a moguće je da će za taj posao biti angažovana agencija iz Hrvatske. Nakon današnjeg sastanka u Predsjedništvu BiH nisu usvojeni nikakvi zaključci, niti je to, kažu, bio cilj. Za nekoliko dana odgovori na upitnik ponovo će biti tema, a razgovori se nastavljaju u Komisiji za evropske integracije.