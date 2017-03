Sastanak Dodik-Lavrov: Rusija privržena poštovanju Dejtona

Predsjednik Republike Srpske razgovarao je u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Seregejem Lavrovom. Dodik je za Sputnjik rekao da je to zaista bio sastanak na najvišem mogućem prijateljskom nivou.

Dodik kaže da su tema razgovora bila pitanja koja već u kontinuitetu obilježavaju saradnju Rusije i Republike Srpske.

“To su, naravno, pitanja vezana za ekonomsku, kulturnu, obrazovnu saradnju i procjenjivali smo političku situaciju u regionu, a pogotovo u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Ja sam imao priliku da ministra Lavrova upoznam sa razvojem političke situacije, sa izazovima, i moram da kažem da sam ponovo uvidio da gospodin Lavrov apsolutno barata detaljima te situacije u kontinuitetu i da je dijalog među nama zato i mogao da bude tako suštinski dubok“.

Predsjednik RS naglašava da Rusija ostaje privržena poštovanju međunarodnog prava i Dejtonskog mirovnog sporazuma, bez obzira što su svi svjesni da je i taj Dejtonski sporazum, kako kaže, ponašanjem prije svega visokog predstavnika i dijela međunarodne zajednice, značajno urušen.

“Ključno pitanje je to da su neki ranije ignorisali realnu situaciju i stvarali neka rješenja koja su danas više problem nego što mogu da održe realnost. To je jedno ignorisanje realne situacije. Rusija je bila često protiv rješenja Vijeća za implementaciju mira i to se pokazalo ispravnim. Rješenja koja su nametana od strane Zapada su očigledno samo produktovala dodatna rešenja tako da BiH danas ima jednu veoma tešku situaciju, i to je procjena ruske strane. Činjenica je međutim da je neophodno da se obezbede mir i stabilnost i da ne treba praviti i činiti nikakve doprinose eventualnoj eskalaciji problema na tom prostoru.”

Prema Dodikovim riječima, Rusija je zainteresovana za političku bezbjednosnu i stabilnu situaciju u regionu i nastaviće da sprovodi projekte koji su ostvarivani na razvoju projekta rafinerije i distributivne mreže za naftu. On kaže da je sa Lavrovom razgovarao o načinima na koje RS i RF mogu da prodube saradnju.

“Ovo je bila prilika da se upoznam i sa činjenicom da Ruska Federacija traži modalitete kako bi sa gasovodom stigla na Balkan, sada kada je aktuelan tzv. ’Turski tok‘. Drago mi je bilo da čujem da se u tim varijantama gasovod na ovom prostoru apsolutno podrazumijeva kao i da postoje i određena rješenja za Republiku Srpsku”, zaključio je Dodik.

