Sastanak Dodik – Čović: Narušeni odnosi u BiH, ne postoji parlamentarna većina

Čović: Savjet ministara BiH nema većinu, samo im to još niko nije javio

Član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sastao se danas u Mostaru sa predsjednikom Republike Srpske i SNSD-a Miloradom Dodikom. Nakon sastanka na kojem je bilo govora o saradnji HDZ-a i SNSD-a javnosti su se obratili predsjednici ove dvije stranke.

Riječ je o sastanku visokih delegacija obje stranke u kojima su između ostalih bili i zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto, ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, šef Kluba zastupnika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac i SNSD-ov Nikola Špirića.

Čović je rekao kako su razgovarali o saradnji dvije stranke na svim nivoima, pa i u mjestima gdje nema predstavnika jedne ili druge stranke, te nastojanjima da grade zajedničke interese kako bi se stabilizovali odnosi u BiH.

“Razgovarali smo i o funkcionisanju Savjeta ministara BiH, parlamentarnih skupština i nižih nivoa vlasti i šta bi trebalo raditi, ali dotakli smo se i ranijih tema kao što je Ustavni sud BiH i druge institucije. Želimo da sve institucije rade u skladu sa Ustavom BiH. Dotakli smo se i privrede jer su tu i direktori elektroprivreda i napravili smo preduslove za sporazum o saradnji kako bi ojačali tu povezanost”, rekao je Čović.

Dodik je istakao kako je ovo primjer dobre saradnje koju realizuju kroz djelovanje, te izrazio zadovoljstvo.

“Ne odustajemo od onoga što je naš strateški cilj, a to je da BiH djeluje u okvirima Dejtona, da se riješi pitanje Izbornog zakona, pitanje kanala na hrvatskom jeziku, a s naše strane da se riješi problem u Savjetu ministara BiH i da se uključe naši stavovi na nivou države. Izborni zakon koji je predložio HDZ ima našu podršku jer je to i mogućnost da se poboljša pozicija Srba u federalnom parlamentu. Zakon je neophodan zbog preglasavanja i ne možemo imati sistem u kojem jedan narod bira predsjednika drugog naroda”, rekao je Dodik dodavši kako su razgovarali i o podršci Hrvatima povratnicima u Republiku Srpsku.

Istakao je kako je Savjet ministara BiH smatra produženom rukom Predsjedništva BiH, te da ovakav saziv uopće nema podršku Republike Srpske. Naglasio je kako to Savjet ministara BiH radi na rušenju RS, izuzev predstavnika hrvatskog naroda.

“Urušeni su odnosi potpuno. Mislim da je Bakir Izetbegović izgubio političku snagu i da se sada putem Savjeta ministara BiH i drugih pravosudnih institucija pokušava obračunati da s predstavnicima srpskog i hrvatskog naroda, a zloupotrebom pravosuđa je doveo situaciju do apsurda”, kazao je Dodik.

Odgovarajući na pitanja novinara Čović je rekao kako je evidentno da nema parlamentarne većine na državnom i federalnom nivou, te da će situaciji biti gora kako se budu bližili izbori.

“Treba se truditi da koliko-toliko sačuvamo odnose u državi zbog evropskog puta, ali s ovakvom podrškom u Savjetu ministara to je nemoguće. Evidentno je da postoji nepovjerenje Savjetu ministara BiH. Teško se može doći do novih rješenja jer agencije moraju raditi u skladu s Ustavom BiH, a ne političkim voljama. Kako se mijenja parlamentarna većina biće vidljivo od pitanja do pitanja na sjednicama i na nivou FBiH će se sve vršiti na nivou preglasavanja, što nije uredu”, rekao je Čović i dodao kako će se sutra sastati s Bakirom Izetbegovićem.

Inače, Dodik je proteklih dana u više navrata podsjetio da je s Čovićem prije mjesec dana u Banjaluci dogovorio da HDZ ne glasa za pitanja za koja SNSD kaže da su protiv interesa RS.

Prije početka današnjeg sastanka Dodik je novinarima kazao da je došao u Mostar da jasno kaže kako ono što rade organi BiH nije u interesu RS.

“To je potpuno nekontrolisana situacija koja ne daje dobra nikome i koja odgovara samo nekima koji odlaze po Evropi i lažno pričaju. O tome ćemo pričati i o nekim strateškim pitanjima. Vrijeme je da otvorimo dijalog o tome šta je BiH”, rekao je Dodik.

(Klix.ba)