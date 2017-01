Saslušan Mlađan Dinkić: Raduje me kad god me pozovu

Bivši ministar Mlađan Dinkić sašlušan je u svojstvu građanina u SBPOK, a novinarima je rekao da je bilo riječi o različitim slučajevima, među kojima je i Mobtel.

On to, međutim, kazao je, ne povezuje sa obustavljanjem postupka protiv nekadašnjeg vlasnika te firme Bogoljuba Karića.

“Jedna stvar je čak bila vezana za Mobtel, gdje je država napravila najkorisniji posao ikada, s obzirom na to da je zaradila više od 1,2 milijarde evra. Nikad takav priliv od privatizacije nije ostvaren”, rekao je Dinkić.

Na pitanje da li smatra da saslušanje o Mobtelu ima veze sa tim što je Bogoljub Karić, nekadašnji vlasnik te kompanije, na slobodi, Dinkić je odgovorio da misli da to nema nikakve veze.

“Ne bi trebalo da ima, ne povezujem te stvari. Mislim da nema nikakve veze”, rekao je Dinkić novinarima.

Kaže da će odgovarati državnim organima šta god ih interesuje, jer poštuje državu navodeći da je ponosan na sve što je radio do sada.

“U svakom slučaju mene raduje kad god me pozovu, kad se interesuju, ja sam tu da pomognem rasvjetljavanje i sve vrijeme sam u Srbiji, i u narednih 100 godina ako me budu zvali ja sam spreman da odgovaram”, kazao je on.

Dinkić je uoči izjave proćaskao sa novinarima rekavši da tri i po godine nije davao izjave.

Na pitanje da prokometariše pisanje medija da je pozvan da da izjavu povodom topionice u Boru i da je neko podnio krivičnu prijavu protiv njega, Dinkić je odgovorio da je govorio o različitim temama od 2001. do 2013. godine, a da su prijave uglavnom anonimne.

“Važno je šta je istina, a istina je na mojoj strani. Nemam čega da se stidim, ja se ponosim onim što sam radio za Srbju i spreman sam da objasnim svima šta god ih interesuje”, rekao je Dinkić.

Upitan da li njegovo saslušanje ima političku pozadinu, Dinkić je rekao da to nikad nije isključeno, ali da neće da ulazi u to, te da uvek pristupa profesionalno svemu što je radio.

“Da li ima politike iza toga imajući u vidu da su me pitali za nešto što je staro 16 godina, vi prosudite sami. Ako nešto 16 godina ne može da se ispita valjda će u narednih 16″, zaključio je Dinkić.

Dinkić je pozvan na saslušanje zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i tako oštetio budžet.