Saša je iznajmljivao stan za seks dok u njemu nije vidio svoju djevojku drugim čovjekom

Da život čini čuda, grubo je na svojoj koži osjetio mladić iz Skoplja, Sašo, koji je u želji za brzom i lakom zaradom počeo da iznajmljuje svoj stan za seks za jednu noć. To mu se na kraju surovo obilo o glavu, a njegovu ispovijest je objavio makedonski portal Pres 24.

“Imao sam stan u centru Skoplja, gdje sam proveo dio djetinjstva. Kada smo se iselili, on je godinama bio prazan. Znajući za to, jedan moj prijatelj mi je dao interesantan prijedlog: “Zašto stan ne izdaješ za jednu noć?“ Prvo nisam shvatio šta hoće da kaže, ali mi je ubrzo postalo jasno na šta misli. Predlog mi nije izgledao loš. Zašto to da ne iskoristim i malo zaradim na tuđoj ljubavi. Sastavio sam oglas i objavio ga na internetu: “Iznajmljujem stan za kratak boravak. Cijena 30 evra za noć. Diskrecija zagarantovana”, priča Sašo.

Nije prošlo ni nekoliko sati, a već je stigao prvi poziv.

“Javio mi se čovjek od četrdesetak godina: “Treba mi stan za sutra uveče, da li je slobodan? Ne želim niko da zna kada ću doći i sa kim ću doći”. Sačekao sam ga ispred zgrade. Došao je sam, dao sam mu ključ i rekao mu da ga zajedno sa novcem naredno jutro stavi u poštansko sanduče. Sutradan, kada sam došao, ključ je bio u sandučetu, a kada sam se popeo u stan, sve je bilo sređeno. Jedino su dve čaše bile neoprane. Na jednoj je bilo tragova karmina. Oni su se dobro proveli, a ja lijepo zaradio”, kaže on.

Telefon je nastavio da zvoni i narednih dana i mjeseci. Javljali su se i muškarci i žene, neki stariji, neki mlađi. Svi su imali isti cilj – da dođu u stan sa partnerom.

“Iako sam im garantovao diskreciju, radoznalost mi nije davala mira. Poslije izvjesnog vremena počeo sam da ostajem ispred zgrade i čekao da vidim kakva djevojka će se pojaviti. Počeo sam dobro da zarađujem, ali nikome nisam govorio odakle mi novac. Ni mojoj djevojci Ani, sa kojom sam tada bio u vezi oko godinu dana. Nastavio sam da tjeram svoj biznis, ali gorka strana svijeta preljube počela je da se nazire. Stan je iznajmio čovjek od oko 50 godina. Bio je dotjeran, kao šef neke lokalne firme. Desetak minuta poslije njega pojavila se i djevojka. Bila je mršava, simpatična i toliko mladolika da joj ne bi dao više od 20 godina. Možda nije imala ni toliko.

Pola sata kasnije, ta djevojka je izašla iz zgrade. Plakala je.

“Htio sam da joj priđem, ali šta da joj kažem? “Stan u kome si bila je moj”. Ne, to nije imalo smisla. Ona je trčeći odjurila i popela se u prvi autobus koji je naišao. Kratko poslije nje, iz ulaza je izašao i on, i polako se izmješao sa ljudima koji su išli trotoarom. Bio sam ljut sam na sebe. Htio sam svojoj djevojci Ani da kažem šta sam vidio, ali to nisam uradio. Dvije nedjelje kasnije ponovo mi se javio taj pedesetogodišnjak. Ovoga puta mi se i predstavio: “Sašo, ovde Darko, ajde u srijedu da mi ostaviš ključ”.

Tako sam i uradio. Dao sam mu ključ i krenuo da odem, ali me je radoznalost ponovo zadržala. Htio sam da vidim koja je njegova sljedeća žrtva, ali sam malo zakasnio. Djevojka je skoro već ušla u ulaz. Uspio sam da vidim samo njenu crnu kosu, farmerice i patike. Da, bila je mlada kao i ona od prošloga puta. Iako sam je jedva vidio, nekako mi je bila poznata, a to osjećanje unijelo je nemir i zebnju u mene”, priseća se on.

Sašo je sjedio sam u parkiću preko puta zgrade i ubjeđivao sam sebe da griješi da to nije ona, da mu se učinilo.

“Tih pola sata mislim da je trajalo kao pola vijeka… Na kraju je došao i taj trenutak da progutam gorki zalogaj. Iz zgrade je izašla moja Ana. Prestao sam da dišem, a noge su počele da mi klecaju. Krv mi je proključala. Htio sam da poletim ka njoj, da joj se razvičem i istresem gnjev. Ali to nisam uradio, jer nisam znao šta bi joj rekao: “Ne plači, nisi ti kriva?”, “Zašto mi radiš ovo?”, “Ja sam mu dao ključ da bude sa tobom gore?”. Ništa od toga nije imalo smisla. Ana nije plakala, kao prošla djevojka. Ona je čekala Darka koji je u poštansko sanduče ostavljao ključ i novac. Kada je došao do nje, uhvatio ju je oko pasa. I Ana je zarlila njega, nešto mu je šapnula, pa su se razišli i izgubili među ljudima. Još dugo sam stajao kao ukopan”, priča Sašo.

Odmah je izbrisao oglas sa interneta. Narednog dana pokušao je da je dobije, ali ona kao da je nestala. Cijelu nedjelju nije odgovarala na njegove pozive, kao da je on bio kriv.

“To me je naljutilo, pa sam joj poslao poruku: “Vidio sam te kada si izlazila sa Darkom”. Mislio sam da će plačući dojuriti kod mene i tražiti da joj oprostim. Na odgovor nisam dugo čekao. Napisala mi je: “Znam. Videla sam te. Bio si kao obezglavljen miš koji se dole vrti u krug. Nemoj više da me tražiš. Veza nam je odavno bila u provaliji, ali ti to nisi shvatao. Toliko, raskidamo!”.

Nakon ovoga, Sašo je prekinuo sa “biznisom”. Poslao je ljude da očiste stan i ubrzo ga prodao da bi što prije zaboravio tu neprijatnu epizodu iz života. Iz poštanskog sandučeta nikada nije uzeo novac od posljednje kirije.

