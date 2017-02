Šarplaninci okupirali banjalučku Akvanu

Lavež pasa, aplaudiranje i graja odzvanjali su sa terena banjalučkog vodenog parka “Akvana”. Više od stotinu šarplaninaca našlo se na izložbi pasa. Među njima je bio i prošlogodišnji pobjednik Daf. I za ovogodišnju izložbu prethodile su pripreme, priča gazda Zoran Bjelica.



“Pa od samog pripremanja, istrčavanja, pripremanja dlake, znači svega, ima mnogo posla. Prošle godine smo pobijedili sa ovim mužjakom, ove godine smo došli da se takmičimo, pa vidjećemo šta će biti”, rekao je Zoran Bjelica iz Istočnog Sarajeva.

Nino Jaklin iz Hrvatske sa svojim psima već duži niz godina obilazi izložbe, ali je prvi put u Banjaluci. Za policijskog inspektora iz Zagreba, ljubav prema psima nema granice.

“Da ne radimo ništa drugo, da se samo time bavimo oduzelo bi puno puno vremena. Međutim, to je ljubav koja nema granice i kada je ljubav velika onda nema toga što bi bilo teško za ljubav”, rekao je Nino Jaklin iz Hrvatske.

Takmičari su podijeljeni u tri kategorije. Svi učesnici morali su da pokažu umijeće u nekoliko disciplina.

“Bira se od tri do šest mjeseci pa do raznih veterana. Tako da to je zemalja okruženja i ovih naših Ex-Yu teritorija gdje su baš šarplaninci”, rekao je predsjednik Šarplaninac kluba “Krajina” Duško Kuzmanović.

Sedma specijalizovana izložba šarplaninaca ugostila je ljubitelje iz BiH, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Austrije, Češke, Italije i Makedonije. Mnogobrojnim psima najviše su se obradovali mališani.