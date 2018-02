Šarović: Zbog poskupljenja goriva zapljusnuće nas visoke cijene proizvoda

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je da građane ove zemlje očekuju poskupljenja proizvoda u čijoj cijeni učestvuje i cijena goriva.



“Zapljusnuće nas visoke cijene određenih proizvoda. Ostaje da vidimo kako će oni koji su glasali za akcize da pomognu građanima”, rekao je Šarović u razgovoru za bijeljinski BN.

Takođe, kazao je Šarović, uvođenje akciza na struju bio bi još jedan udar na standard građana.

“Ja pratim dešavanja u okviru Energetske zajednice i za sada ovo pitanje nije stavljeno na dnevni red, a da li će – to zavisi od drugih faktora. Ukoliko se na nivou EU to uvede, onda će to zaista biti vrlo problematično pitanje”, rekao je Šarović.

Šarović je rekao da će prihvatiti kandidaturu na predstojećim izborima za bilo koju od dvije najviše funkcije, ukoliko Glavni odbor SDS-a izabere njega za kandidata.

“Na Glavnom odboru je da se odluči. Za sada mislim da je ovo odlična reklama za sve nas i za Savez za promjene. Potrebno je da zrelo i zdravo sve procjenimo i donesemo najbolju odluku, vjerovatno za koju sedmicu.

Da li će to biti u februaru ili martu, ja ne znam jer ja na to ne utičem. Vjerovatno će se pratiti i kada će konkurencija izaći sa svojim kandidatima”, rekao je Šarović.

Oko SDS-ovog kandidata trenutno se vode unutarstranački pregovori, rekao je Šarović, ističući da su kao mogući kandidati iz SDS-a osim njega u igri Mićo Mićić, Mladen Bosić, Dragan Mektić i Vukota Govedarica.

(Agencije)