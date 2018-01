Šarović: Oduvao sam Dodika na izborima

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović u intervjuu za EuroBlic je rekao da je prava šteta što predsjednik Milorad Dodik ne vidi stvarnost oko sebe i ima stalnu potrebu da druge proziva, omalovažava i etiketira, pravi izborne kalkulacije u nevrijeme, a čemer, pustoš i beznađe u Republici Srpskoj ne primjećuje i ne dotiče ga se previše.

Predsjednik RS Milorad Dodik je u nedavnom intervjuu za „EuroBlic“ nazvao Šarovića „najboljim srpskim muslimanom u BiH“ koji na izborima računa na bošnjačke glasove.

“Da ne bih ostao bez odgovora i da ne pomisli da samo on ima pravo na ovakav jezik komunikacije sa neistomišljenicima koje usput poziva, zamislite, na „međusobnu solidarnost“ – podsjećam ga da se nije gadio, kako on kaže muslimaskim glasovima prije 20 godina kada ih je kupovao da bi postao predsjednik Vlade RS jer je „morao“ sačuvati legitimitet volje srpskih glasača sa dva svoja poslanika. Naravno, vjerovatno se sjeća nekih svojih posjeta Sarajevu 1999. i 2000. kada mu takođe nije smetalo da traži muslimansku podršku da se održi na vlasti. Usput da kažem, zaokupljen sam poslom i nemam toliko slobodnog vremena kao naš predsjednik da se bavim izbornim kalkulacijama, preračunavanjima i dijeljenjem na ove i one skoro deset mjeseci pred izbore”, kaže Šarović.

Ministar Šarović je rekao da SDS ima najmanje pet odličnih kandidata za dvije čelne funkcije – člana Predsjedništva BiH i predsjednika Srpske.

“Ko će biti kandidat, ko ima najbolje šanse, odlučićemo vjerovatno nešto kasnije, ne sada jer je suviše rano. Ako bih se ja pitao, a ne odlučujem o tome, najbolje vrijeme za isticanje kandidata bilo bi pola godine pred izbore”, rekao je Šarović.

Za razliko od opštih izbora 2000. godine kada je pobijedio Milorada Dodika u trci za predsjednika RS kaže da sada ne može imati takav “uticaj” na izbore 2018. jer je različito vrijeme

“Nije bar za sada poznato da li će i jedan od nas biti kandidat za neku od izbornih pozicija. Tada sam skoro pa oduvao na izborima sadašnjeg predsjednika RS. Imao sam duplo više glasova i razlika je bila ogromnih 160.000 glasova. Realno, današnji odnos snaga je drugačiji, drugačija je atmosfera i mnogo toga drugog što utiče na to da se ne mogu povlačiti jasne paralele između ovih izbornih ciklusa”, rekao je Šarović.

On je rekao da ga Vlada RS ne sapliće.

“Prije bih rekao da me ne prati ili možda i ne želi da me prati u nekim korisnim stvarima i pitanjima u kojima bi, po meni, trebali biti partneri. U najvećoj mogućoj mjeri poštujem i uvažavam mišljenje Vlade RS, ali mi nismo, kako bi oni željeli da nas vide, puki poštari i prenosioci poruka u Savjetu ministara BiH”, rekao je Šarović za EuroBlic.