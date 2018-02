Sarajevo – Beograd: Turci skupljaju podatke i obilaze trasu

U mini busu, stručnjaci iz Turske stigli su do Vardišta. Uz pratnju turskog ambasadora u BiH i ministra transporta i komunikacija, obišli su istočnu trasu koja bi, kao dio brze ceste, trebalo da približi Sarajevo i Beograd.

Iako pred kamere nisu stali, njihov domaćin tvrdi da su svaki detalj snimili i zabilježili, baš kao i juče na potezu Tuzla-Brčko-Bijeljina.

“ Isto kao što se obilazila ruta juče, otišlo se doVardišta da se pogleda konfiguracija terena, oni su snimili taj teren, od načelnika ćemo dobiti projektnu dokumentaciju, kad uzmete u obzir ono što ste vidjeli na licu mjesta i ono što ćemo dobiti u projketnoj dokumentaciji, stvaramo jednu komletnu sliku kako treba da izgleda dionica na toj ruti“, izjavio je Ismir Jusko, ministar komunikacija i transporta BiH.

O stanju magistralnog puta i svemu onome što su Turci vidjeli, razgovoralo se kod načelnika opštine Višegrad. Mladen Đurđević kaže da bi opština rado učestvovala u svim idejnim projektima brze ceste.

“ Opština Višegrad stoji na raspolaganju sa svom potrebnom infrastukturom, ljudstvom i dokumentacijom, ne bi li se sve to ubrzalo i došlo do željenog puta, to jeste brzog puta“, rekao je Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.

Domaćini tvrde da se gostima žuri sa realizacijom projekta, a struka da je potrebno bar dvije godine da se teren na dvije dionice snimi i svi detalji utanače.

Pred odlazak turske delegacije iz BiH, sutra u Sarajevu trebao bi biti održan još jedan sastanak, na kome bi bile prezentovane sve informacije koje su prikupljene tokom obilaska dvije rute.