Saradnja Johna Hecklea i Moondance izdanja proglašena techno pločom mjeseca!

Nakon više nego uspješnog 5. izdanja festivala, Moondance ekipa nastavlja rad kroz Moondance Records, vinilnu etiketu, koja je svojom prvom pločom krajem prošle godine najavila ozbiljna izdanja.



Prvo izdanje s berlinskim The Analogue Cops našlo se u kolekcijama mnogih DJ-eva i ostalih ljubitelja sirovog analognog techna koje je prava suprotnost današnjoj produkciji. Ali, pravo iznenađenje stiglo je prije nekoliko dana kada je čuveni DJ Mag objavio JohnHeckleov‘Memories of Kamerlengo EP’ kao techno ploču mjeseca.

“Koliko je to velika stvar za jednu etiketu govori i podatak da se ploče i nekih većih etiketa nikada nisu našle u tom društvu. Ovo je veliki vjetar u leđa etiketi koja predstavlja zvuk Moondance-a. Sljedeće izdanje s Ivanom Komlinovićem je već poslano i biće objavljeno krajem godine”, izjavio je Pero Brčić, direktor Moondance-a.

Recenziju možete pročitati na ovom linku: https://djmag.com/music/techno/memories-kamalengo-ep

“Reakcije DJ-eva su fantastične. Izdanje su pohvalili velikani:Laurent Garnier, Danny Tenaglia, Marcel Dettmann i drugi”, dodaje Pero.

DJ iz Dublina, John Heckle nastupio je na Moondance festivalu 2016. godine u live izdanju sa samo nekoliko komada analogne opreme i jednostavno oduševio. Egzotičan spoj prljavog Chicago zvuka sa toplim detroitskim sve prisutne je tjerao na ples. Inspirisan ambijentom kule, te odličnom reakcijom publike, John je upravo tada dobio ideju za ploču. Nešto kasnije, ploča je bila gotova i nakon razgovora sa Perom odlučio ju je izdati za Moondance Records pod imenom ‘Memories of Kamerlengo’.

Riječ je o mlađem artistu kojeg struka obožava i za koga tvrdi da je jedan od onih koji daje novu energiju na techno/house sceni.

Neke od reakcija:

2000 and One:“Now this is what I am talking about, original timeless techno music, very cool!” 5/5

Laurent Garnier: “I looove it …. will play it a lot”

Ben Sims: “Again great stuff from Heckle”

Handmade: “I love it”

Ed Davenport: “killlllllerrrrrr” 5/5

Aiken: “Top producer” 5/5

Henning Bear: “Sweet!” 4/5

Jeroen Search: “yes!” 4/5

Efdemin: “Big fan of John Heckle ́s Music. This one is a killer!” 4/5

XXXY:“top quality” 4/5

Marcel Dettmann: “thx” 5/5

Birth Of Frequency: “Massive Ep! Thanks” 5/5

Grey People: “Really nice ep, def for the freax. Will def play!” 5/5

Hodge: “OI love it :)” 5/5

Danny Tenaglia: “Thanks!!!” 4/5

Luca Agnelli: “great pack” 5/5

Orlando B: “quality raw techno with that distinct oldskool flavour,

the way it should be. great ep” 5/5

Marco Bailey: Many Thanks 4/5

Snuffo: “Great soundzzz! 🙂 Cheers!” 5/5

Parasole: “badass” 4/5

Darko Esser: “100% my cup of tea!!” 4/5

Vladimir Ačić: “Full support, thanks for the music!” 5/5

Sandrien: “Archipelago!” 5/5

Kilkatone: “John Heckle fails me not. Cool stuff here again!Thanks!”

Juho Kusti: “excellent. thanks!” 5/5

J. Tijn: “Heckle can’t be fucked about with.” 5/5

El_Txef_A: “siiiiiiick !!” 5/5

Raresh: “etchings for me. thanks” 3/5

Norman Nodge: “”Archipelago” sounds sick – in a good way!” 4/5

Z.I.P.P.O: “funk vibes in here! amazing record – thanks for sending” 5/5

Colofhone: “Raw jacking house music! Dope release! Archipelago is a killer tune!” 4/5

George P: “etchings is such a moster of a track” 5/5

Ploča se može naručiti u shopovima: Hardwax, Deejay.de, Decks.de, Juno, Clone, Techno Import, Red Eye, Triple Vision, Disco Piu i Rush Hour, a poslušati na ovom linku:https://soundcloud.com/moondancerec/sets/mr-002-john-heckle-memories-of.

Uskoro će biti poznati datumi održavanja šestog idanja MOONDANCE festivala, koji egzotičnom lokacijom, pažljivo biranim izvođačima, hi end razglasom i odličnom publikom na trogirskoj Kuli Kamerlengo, nudi jedinstveni doživljaj za pravog ljubitelja tehna.

Na festivalu su do sada nastupala najeminentnija imena iz svijeta underground techna (Robert Hood, Jeff Mills, Dave Clarke, Ben Sims, Josh Wink, DJ Bone, Octave One i drugi).

Info na:

www.moondancefest.com

www.facebook.com/MoondanceFestival