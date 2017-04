Sandra Afrika: Nisam bahata, do prije 12 godina vozila sam se busom

Zbog promocije svojih novih pjesama, Sandra Afrika se prihvatila sjekire. Iako kaže da nije imala nikakvo drugo zanimanje prije nego što je počela da pjeva, cijepanje drva ide joj odlično.

– Ma, ja to znam da radim. Cijepala sam ja drva kao mala. Tako da sa sjekirom umijem, ali sa motornom pilom već ne bih smjela – objašnjava ona.

Na pitanje da li bi se udala za drvosječu ili poljoprivrednika, nema precizan stav.

– Nemam ja svoj tip. To je samo hemija. Ako mi je lijepo s njim, ako mi je zanimljiv i privlači me, ja ću biti s njim i to je to. Uopšte mi je nebitno ko je, šta je, kakav je. Nijedan moj dečko nije imao pare. Moja prva ljubav je bio dečko do koga sam se vozila autobusom. Kad je ljubav u pitanju, nije mi bitno ništa materijalno. Nijedan moj dečko nije bio bogat – kaže Afrika.

Ona priznaje da više zarađuje i od sadašnjeg dečka.

– Tada nisam izdržavala momke. A sada? Pa, možda malo – kaže Sandra kroz smijeh.

Objašnjava zbog čega ne pokazuje svoje momke u javnosti.

– Ne volim da eksponiram momke. Poslije da mi otmu neke djevojke dečka. Bolje da se ne zna ko mi je dečko – kaže Afrika.

Ona tvrdi da će joj i svadba biti takva.

– Neću da se udajem. Ne volim svadbe. Naravno da sam u fazonu da se to ozvaniči kad se odlučim za djecu, ali bih radije otišla sa svojim izabranikom negdje gdje možemo da budemo sami, eventualno moja i njegova porodica. Ne volim ona veselja i sve što uz to ide. Svi te onako izogovaraju, napiju se, najedu se, odu i to ti je to – praktično razmišlja Sandra.

Tvrdi da nije bahata, kako je neki doživljavaju.

– Vozila sam se autobusom do prije 12 godina. Ne znam odakle ljudima da sam bahata – pita pjevačica, koja danas ima luksuzne automobile i jahtu.

(Avaz)