Sandić: Novi Zeleni most dio velikog projekta izgradnje saobraćajnog prstena!

Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve grada Banjaluka: Novi Zeleni most je dio novog saobraćajnog prstena.

“Očekujemo da do 20. februara imamo izrađen glavni projekat i da definitivno znamo kako će novi Zeleni most izgledati”, rekao je načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve grada Banjaluka, Slaviša Sandić.

“Ono što je izvjesno, most će imati dvije saobraćajne trake, sa pješačkim stazama, biciklističkim stazama, razdjeljni pojas, širina mosta je 14 metara, raspon osamdeset metara, predviđeno je da na sredini mosta imamo vidikovac koji će gledati na gradsku plažu, atraktivnu rasvjetu…Zahtjevi koji su postavljeni pred projektante je da most bude funkcionalan, da bude lijep za oko jer se radi o jednom tipičnom gradskom mostu, i naravno očekujemo da ne bude skup, a imamo prva uvjeravanja projektanata da će biti tako”, pojašnjava Sandić.

Čim bude gotov glavni projekat, slijedi javna nabavka, pa se očekuje da izgradnja mosta počne u junu mjesecu ove godine. Predviđeno je da gradnja mosta traje četiri do pet mjeseci, a cilj je da do kraja godine most bude u funkciji.

“Gradonačelnik je ovlastio Odjeljenje za finansije da pronađe najprihvatljiviji modus za finansiranje izgradnje novog mosta preko rijeke Vrbasu u Obilićevu, da li je to kreditno zaduženje ili emisija obveznica, pa mi očekujemo da ovih dana bude predstavljen model finansiranja” kaže Sandić napominjući da je izgradnja Zelenog mosta dio jednog velikog projekta izgradnje saobraćajnog prstena oko grada očekujući da će radovi na izgradnji spoja istočnog tranzita biti okončani u skladu sa predviđenim rokovima.

“Ponudićemo Putevima Srpske da potpišemo sporazum i za ovu godinu, koji su to infrastrukturni projekti koje namjeravamo da radimo zajedno. Jedan od njih je nastavak izgradnje spoja istočnog tranzita, od Krfske ulice, iznad Naprijedovog stadiona do ulice Gavrila Prinicpa. Dalje je predviđeno da se saobraćajni prsten nastavlja preko novog Zelenog mosta, Kozarskom ulicom sve do Kosmosa, gdje bi bio spoj sa zapadnim tranzitom. Sigurni smo da bi ovaj projekat doprinio saobraćajnom rasterećenju”, kaže Sandić .

Govoreći o mostovima na području grada, Sandić je naglasio da se trenutno radi na popravci visećeg mosta u Priječanima, kojeg je Grad u neispravnom stanju preuzeo u decembru prošle godine od Voda Srpske. Grad je, prema Sandićevim riječima obezbijedio 80 000 KM, radove izvode Prijedorputevi i planirano je da u aprilu, konačno ovaj viseći most bude stavljen u funkciju. On je napomenuo da je ovih dana završena obnova mosta preko rijeke Vrbas u Krminama, mosta u Bronzanom Majdanu, a da je ove godine planirana izgradnja mosta preko rijeke Dragočajke u Dragočaju.

Govoreći o kružnim raskrsnicama on je naglasio da će Putevi Srpske pored kružnog toka na Rebrovcu, graditi i kružnu raskrsnicu kod Delta citdž tržnog centra na tranzitu, a da Grad Banjaluka planira gradnju još tri kružna toka, dva u Boriku i jednog kod zgrade SUP-a.

Kada je riječ o ulaganjima u putnu infrastrukturu, Sandić je naglasio da izgradnja puta prema Priječanima, iako je riječ o veoma zahtjevnoj trasi, i nepredviđenoj zamjeni vodovodnih cijevi, ipak teče dosta brzo te da bi u aprilu i ova dionica trebala biti završena. Naglasio je da je ove godine prioritet izgradnja 1200 m ulice prema Motikama, naglašavajući da bi, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih problema, i nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, gradnja mogla početi u drugoj polovini ove godine. On je za iduću sedmicu, zajedno sa Jedinicom za implementaciju projekta, najavio početak radova na izgradnji ulice Petra Velikog u Česmi, na potezu od mosta do crkve.

Sandić je rekao da bi radovi na izgradnji šetališne zone u popularnom Parkiću u centru Banjaluke trebalo da budu okončani desetog februara.

(Glas Srpske)