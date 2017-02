Sandić: Banjaluka nema sredstava za veće investicije

Većina projekata u gradu zbog nedostatka sredstava u budžetu ni u toku ove godine neće biti realizovana, te će građani grada na Vrbasu za to morati da sačekaju bolja vremena, rekao je u intervjuu za “Nezavisne novine” Slaviša Sandić, v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Prema njegovim riječima, iako je usvojen budžet za tekuću godinu, oni se nadaju da će rebalansom, koji bi trebalo da bude u prvom kvartalu, biti u prilici da sprovode javne nabavke da bi u toku građevinske sezone mogli raditi.

NN: Usvojen je budžet za narednu godinu u iznosu od 130,75 miliona KM, koje su investicije koje grad planira realizovati u toku ove godine?

Sandić: Kada je riječ o većim investicijama u toku ove godine, grad, nažalost, nije uspio obezbijediti značajna sredstava. Jedino je predviđeno 400.000 KM za nastavak izgradnje puta u Priječanima u okviru Programa uređenja građevinskog zemljišta. Pored toga, očekujemo da rebalansom budžeta obezbijedimo još značajnija sredstava, a grad intenzivno pregovara sa Javnim preduzećem “Putevi RS” o izgradnji saobraćajnica i kružnih tokova koji su u njihovoj nadležnosti. Smatramo da treba pristupiti izradnji kružnih tokova, koji neće zahtijevati veća finansijska ulaganja, da bi se obezbijedio bolji protok saobraćaja, jer sigurno da je jeftinije izgraditi njih nego održavati semafore. U proceduri smo da evidentiramo koja su to mjesta i da u ovoj godini pristupimo zamjeni semafora jednostavnim kružnim tokovima.

NN: Šta je sa gradnjom novih mostova na području grada, npr. most kod “Vitaminke”, i šta se desilo sa mostom u Priječanima, budući da nije dobio upotrebnu dozvolu?

Sandić: Kada je riječ o mostu kod “Vitaminke”, imamo urađenu projektnu dokumentaciju, a pokrenuta je i procedura rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koji su uglavnom najveći problem. Za ovu godinu u našem programu imamo svega 500.000 KM, a u prethodnim periodima imali smo milionske iznose na ovim stavkama. Most u Priječanima nije prošao probno oštećenje koje je rađeno prošle godine. Obaveza grada u tom projektu je bila da uradi projektnu dokumentaciju, a sada smo došli u situaciju da se međusobno optužuju projektant, revident i izvođač radova. Zatražili smo da se uradi projekat sanacije, a trenutno ga radi Građevinski fakultet iz Zagreba, i u roku od deset dana treba da bude završen. Iako znamo da ljudi imaju veliku potrebu da koriste taj most, iz sigurnosnih razloga svojim rješenjem zabranili smo njegovu upotrebu. Imajući sve to u vidu, ukoliko ne bude sredstava iz Fonda solidarnosti, ove godine predvidjeli smo određena sredstva da ipak izađemo iz te situacije, te da most pustimo u funkciju. Iako nismo potpisnici ugovora, tražićemo čija je odgovornost.

NN: Prošle godine usvojena je odluka o donošenju regulacionog plana za saobraćajno čvorište kod tvrđave Kastel. Šta se desilo s tim projektom, da li se zna kad bi moglo da se krene u realizaciju?

Sanić: U planu je da u tekućoj godini bude izrađen projekat za izgradnju produžetaka Bulevara cara Dušana, sa izgradnjom mosta preko rijeke Vrbas i rekonstrukcijom Mačvanske ulice do spoja sa Bulevarom Stepe Stepanovića, ali se ne može očekivati realizacija jer nedostaju budžetska sredstava.

NN: Odjeljenje je novom reorganizacijom podijeljeno na dva dijela. Smatrate li da će sada lakše funkcionisati?

Sandić: Smatramo da će novom reorganizacijom Odjeljenje za saobraćaj i puteve značajno doprinijeti unapređenju saobraćaja i saobraćajne infrastrukture u gradu. Naša ingerencija je da kroz svoj rad podignemo nivo usluge u javnom prevozu, da bi ga na taj način što više ljudi koristilo. Ograničava nas to što nemamo svoje javno preduzeće. Sve je to, nažalost, privatizovano, tako da nemamo direktnu kontrolu, ali kroz ugovore koje zaključujemo sigurno možemo tražiti određene uslove.

(Nezavisne)